نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد لتطويل الشعر وحولي شعرك من باهت قصير لطويل وقوي وناعم في 21 يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريدين التعرف على مكون واحد لتطويل الشعر يمكنه تحويل شعرك من شعر باهت، وقصير إلى شعر قوي، ولامع، وطويل اليوم سوف نقوم بذكره، ونطلعكم على طريقة استخدامه حيث أنه من الصعب الحصول على طول الشعر المطلوب من خلال مكون وحيد فقط، فدائمًا ما نقوم بعمل خليط من المكونات، ولكن الأمر سوف يختلف اليوم فتابعونا.

مكون واحد لتطويل الشعر

هناك بعض الفتيات ينفقن أموال طائلة على مستحضرات تجميلية بهدف الحصول على شعر طويل في مدة قصيرة، فهم فقط لا يهلكون شعرهم، وذلك لاحتواء تلك المستحضرات على المواد الكيميائية بل يدمرون البصيلة بشكل كبير، ولذلك ننصحكم باتباع الوصفات التي تحتوي على المكونات الطبيعية نفهي لن تضرهم أبدًا، والحل في هذا المكون.

زيت إكليل الجبل

هو من الزيوت الغنية بالفيتامينات، والمعادن المهمة، والتي تساعد بشكل كبير في الحصول على شعر طويل، وكثيف، ويمكن استخدامه بأكثر من طريقة، ويمكن استبداله بعشبة إكليل الجبل، والتي تتمثل في التالي:

المكونات

زجاجة صغيرة من زيت إكليل الجبل.

عبوة من الشامبو.

زجاجة برذاذ للرش.

بعض من أعشاب إكليل الجبل أو كما يطلق عليها الروزماري.

طريقة التحضير

سنخبركم اليوم بطريقتين للحصول على شعر طويل باستخدام زيت إكليل الجبل، أو العشبة نفسها، والأفضل أن تقوموا بالجمع بين الوصفتين للحصول على شعر أطول في مدة قصيرة.

أولًا نقوم بإحضار عبوة من الشامبو الذي نقوم باستخدامه، والذي يجب أن نتأكد من أنه خالي من أي مكونات كيميائية يمكن أن تضر بالبصيلة الخاصة بالشعر.

ونضع بها زجاجة زيت إكليل الجبل، ونقوم برج الزجاجة جيدًا لكي يختلط الزيت بالشامبو جيدًا، ونستخدمه في كل مرة عند الاستحمام هذا سيمنحك نتيجة فورية، ورائعة، وسيغذي شعرك في نفس الوقت.

الطريقة الثانية تتمثل في إحضار عشبة إكليل الجبل، أو الروزماري، ونقوم بوضع إناء على النار به ماء، ونقوم بغلي العشبة مع الماء، ومن ثم نغلق النار.

ونقوم بتصفية الماء، ونقوم بوضعه في البخاخ، ونقوم برش الشعر بهذا الخليط مرتين في الصباح، والمساء، والمداومة على هذا الأمر سوف يجعلكي تتمتعين بشعر طويل إن شاء الله.

ذكرنا لكم مكون واحد لتطويل الشعر يمكنكم من خلاله الحصول على الكثير من الفوائد لشعركم من لمعان، وسمك لبصيلة الشعر نفسها، وكذلك كثافة، وإيقاف التساقط، فهو متعدد المزايا، فجربوه، ولن تندموا أبدًا.