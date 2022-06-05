من فات قديمه.. وصفة جدتي السحرية لتطويل الشعر وتنعيمه فعالة 100% بمكون واحد فقط

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عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات عن وصفة جدتي السحرية لتطويل الشعر وذلك لرغبتهم الشديدة في الحصول على شعر طويل ومميز، ويلجأ الكثير إلى المنتجات الكيميائية التي لا تعطي أي نتائج مجزية، ومن الممكن أن تعطي نتائج عكسية وذلك لأنها تؤثر على الشعر بشكل سلبي وتترك له الكثير من الأضرار وهنا يكون الحل الأمثل في الخلطات الطبيعية.

وصفة جدتي السحرية لتطويل الشعر

يوجد بعض الخلطات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة في تطويل الشعر ومن ضمن هذه الخلطات الآتي:

زيت الخروع

زيت الخروع له الكثير من الفوائد للشعر وأهمها تطويل وتكثيف الشعر وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات بالإضافة إلى إنه يعمل على القضاء على الالتهابات في فروة الرأس ويسمح للشعر بالنمو بشكل طبيعي.

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من زيت الخروع الخام.

طريقة التطبيق

في البداية لا بد من وضع زيت الخروع في وعاء ويتم وضعه على النار لمدة 10 ثواني حتى يصبح دافئ وليس ساخن.

يتم وضع زيت الخروع على فروة الرأس وتوزيعه جيدًا من الجذور حتى الأطراف.

لا بد من تدليك فروة الرأس جيدًا بزيت الخروع حتى يتم تنشيط الدورة الدموية وامتصاص أكبر قدر من زيت الخروع والاستفادة منه.

يترك على الشعر مدة لا تقل عن ربع ساعة وبعدها يغسل بالماء الفاتر والشامبو الخاص بالشعر.

يتم الحصول على نتائج جيدة عند الاستمرار على استخدام زيت الخروع مرتين في الأسبوع.

تطويل الشعر في المنزل

هذه المكونات تعمل على ترطيب الشعر بشكل كبير، وتحتوي على الفيتامينات الهامة التي تعمل على تطويله.

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من زيت جوز الهند الخام.

ملعقة صغيرة واحدة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة واحدة من زيت الأفوكادو.

طريقة التطبيق

يتم إضافة المكونات إلى بعضها وتقليبهم جيدًا.

يتم وضع الخليط على الشعر لمدة لا تقل عشرة دقائق.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخاص بالشعر.

في نهاية مقال وصفة جدتي السحرية لتطويل الشعر يمكن اتباع بعض الخلطات الطبيعية التي تم ذكرها في المقال والاستمرار على استخدامها لتحقيق نتائج جيدة في تطويل الشعر، ويمكن أن تظهر هذه النتائج في أسرع وقت ممكن.