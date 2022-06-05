نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناعمة كالحرير.. وصفة لترطيب اليدين شديدة الجفاف وتفتيحها من أول استخدام ستلاحظي الفرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الكثير من ربات البيوت في معرفة وصفة لترطيب اليدين شديدة الجفاف حيث تتعرض اليدين للعديد من العوامل الخارجية التي تسبب لها الجفاف الشديد، ينصح خبراء العناية بالبشرة بضرورة إتباع روتين يومي للحفاظ على اليدين وحمايتها من الجفاف خاصة في فصل الشتاء بمكونات منزلية بسيطة بدلًا من استخدام كريمات الترطيب باهظة الثمن.

وصفة لترطيب اليدين شديدة الجفاف

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في حل مشكلة الجفاف الشديد لليدين وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

وصفة لترطيب اليدين الجافة

للتخلص من بقايا الجلد الميت والجفاف الشديد اليدين يفضل اتباع الوصفة التالية:

المكونات

2 ملعقة من ملح البحر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

الطريقة

تخلط المكونات السابقة حتى تتجانس تمامًا.

يوضع الخليط على اليدين، تستخدم هذه الوصفة كمقشر لليدين عن طريق تدليك اليدين برفق لمدة ربع ساعة.

غسل اليدين بالماء جيدًا.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

ترطيب اليدين المتشققة

من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعالج مشكلة جفاف اليدين لاحتوائها على العسل الذي يعمل على ترطيب البشرة بفعالية وذلك عن طريق اتباع الآتي:

المكونات

2 ملعقة من دقيق الشوفان.

ملعقة واحدة من العسل.

قطرات من عصير الليمون.

الطريقة

يوضع مقدار من دقيق الشوفان في وعاء ويضاف إليه العسل والليمون، تقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

يوزع الخليط على اليدين ويترك لمدة عشرة دقائق.

قومي بغسل اليدين بالماء الدافئ بحركات دائرية.

للحصول على نتيجة مذهلة يفضل المواظبة على هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

ترطيب اليدين بالموز والحليب

لترطيب اليدين بمكونات سهلة وبسيطة يفضل اتباع التالي:

المكونات

2 ملعقة من الحليب.

½ ثمرة من الموز المهروس.

الطريقة

تمزج نصف ثمرة من الموز المهروس مع مقدار الحليب جيدًا.

تطبق الوصفة على اليدين وتترك لمدة نصف ساعة على الأقل.

شطف اليدين بالماء الفاتر.

في نهاية مقال وصفة لترطيب اليدين شديدة الجفاف حيث تم التعرف على مجموعة من الوصفات الطبيعية القادرة على حل مشكلة جفاف اليدين بمكونات سهلة متوفرة في البيت وخطوات بسيطة ونتيجة ممتازة بشهادة الجميع.