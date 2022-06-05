نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون نقطة مكياج.. أسرع طريقة لتفتيح البشرة السمراء 3 درجات بمكونات منزلية بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتقد الفتيات ذوات البشرة السمراء أن البشرة البيضاء هي الأفضل مما يدفعهم إلى البحث عن أسرع طريقة لتفتيح البشرة السمراء، لذلك سوف نقدم لكم بعض الخلطات التي تساعدكم على ذلك وذلك بمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما أن تحضير هذه الخلطات لن يأخذ منك وقت طويل فعليك أن تختار الطريقة التي تناسبك، واتبعي الخطوات التي سوف نقدمها لك.

أسرع طريقة لتفتيح البشرة السمراء

إليك أفضل الطرق التي تساعدك على تفتيح بشرتك السمراء بكل سهولة وسرعة.

ماسك الحمص المطحون لتبييض الوجه

يعد الحمص المطحون من أكثر المواد التي تدخل في العديد من وصفات تفتيح البشرة، وإليك طريقة استخدامه لتفتيح البشرة السمراء فيما يلي:

المكونات

ملعقتان من عصير الليمون الفريش.

ملعقتين من الحمص المطحون.

ملعقتين من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

أولًا قومي بوضع الحمص المطحون في طبق، وأضيفي إليه الكركم المطحون وقلبيهم سويًا.

ضعي عليهم ماء الورد وعصير الليمون، وقومي بعجن الخليط.

ثانيًا نظفي وجهك جيدًا باستخدام الغسول الخاص بك.

ثالثًا افردي الماسك على وجهك بالتساوي، واتركيها حتى يجف لمدة نصف ساعة كاملة.

رابعًا قومي بفرك وجهك جيدًا براحة يديك حتى تتخلصي من الماسك والجلد الميت الموجود عليه.

كرري هذا الماسك مرة يوميًا.

ماسك الطماطم والعسل لتفتيح البشرة

يستخدم عسل النحل في العديد من وصفات البشرة وبإمكانه تفتيح البشرة السمراء، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

نصف حبة من الطماطم الناضجة.

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

طريقة التحضير

اهرسي الطماطم جيدًا بالملعقة.

قومي بمزج العسل الأبيض مع الطماطم.

نظفي وجهك جيدًا، ثم جففيه باستخدام قطعة من القطن.

افردي هذا الماسك على وجهك واتركيه حتى يصبح جاف.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء والغسول، ثم كرري هذه الخلطة مرة واحدة كل يوم.

في نهاية الحديث عن أسرع طريقة لتفتيح البشرة السمراء، فقد قمنا بعرض طريقة استخدام ماسك العسل والطماطم، و طريقة استخدام ماسك الحمص المطحون، حيث تعتبر الطريقتين من أفضل الطرق الطبيعية التي يمكنك استخدامها على الإطلاق.