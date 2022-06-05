نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتريه من الصيدلية.. ماسك بانثينول للوجه 3×1 لكل مشكلات البشرة ستندمي أنكِ لم تستخدميه منذ زمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل الكثير من النساء عن ماسك بانثينول للوجه باعتباره من أفضل كريمات العناية بالبشرة حيث يصفه البعض بأنه سر شباب وجمال البشرة الدائم لاحتوائه على مجموعة من العناصر والفيتامينات المفيدة التي تمد البشرة بكل ما تحتاجه من مكونات طبيعية لذا ينصح باستخدامه في عمل بعض الماسكات المنزلية المفيدة للبشرة.

ماسك بانثينول للوجه

تعددت استخدام كريم بانثينول للوجه باعتباره من أفضل الكريمات نظرًا لاحتوائه على فيتامين B5 وهو من أكثر الفيتامينات المفيدة للبشرة لذا وجب التنويه عن مجموعة من الماسكات الطبيعية التي يمكن تطبيقها باستخدام كريم بانثينول.

بانثينول كريم مرطب

لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف الشديد يفضل اتباع الوصفة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة

يخلط مقدار من كريم بانثينول مع زيت الزيتون جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

يوزع الماسك على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة.

غسل الوجه بالماء الفاتر، يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

التخلص من التجاعيد

يعمل كريم بانثينول على تغليف البشرة بطبقة رقيقة تحميها من التجاعيد وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

ملعقة من كريم بانثينول.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

قطرات من زيت جوز الهند.

الطريقة

تخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

يفرد الماسك على الوجه بالكامل مع مراعاة تنظيف الوجه جيدًا قبل تطبيق الماسك.

يترك الماسك على الوجه لمدة ثلث ساعة.

شطف الوجه بالماء والغسول المعتاد.

يكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

وصفة لتقشير الوجه وتبيضه

يعمل كريم بانثينول على تقشير البشرة بفعالية وأمان والتخلص من بقايا الجلد الميت وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

½ ملعقة من كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقتان من السكر الأبيض.

الطريقة

تخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

يوزع الخليط على الوجه ويترك لمدة 10 دقائق.

يفرك الوجه بحركات دائرية خفيفة برفق لإزالة الماسك.

غسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد لغلق المسام.

يفضل استخدام كمية قليلة من كريم بانثينول للترطيب عقب إزالة الماسك.

في نهاية مقال ماسك بانثينول للوجه حيث تم التعرف على العديد من الوصفات والماسكات الطبيعية باستخدام كريم بانثينول الذي تتعدد فوائده للبشرة حيث يعمل على ترطيب الوجه كما يستخدم كغسول لتقشير الوجه إضافة إلى دوره الكبير في التخلص من الجلد البيت.