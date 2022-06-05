نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وصفة ولا يعرفها العفريت” قنبلة تفتيح البشرة السحرية بوصفة منزلية مفيدة للبشرة وغير مُضرة تماماً لجلدك في المقال التالي
عمر شويل - جدة لأن البشرة البيضاء هي حلمنا جميعًا نحن الفتيات فإن هناك الكثير من الإعلانات عن علاجات لتفتيح وتبييض البشرة سواء على وسائل الإعلام أو الإنترنت أو حتى في بعض العيادات والمراكز الطبية، ولكن قد تكون تلك العلاجات غير فعالة على المدى البعيد ومداها قصير أو تحتوي على بعض المواد الكيماوية التي قد تؤثر على البشرة بالسلب، لهذا فإن بعض النساء يفضلن استخدام الوصفات الطبيعية من أجل تفتيح البشرة لأنها غير ضارة وكثيرًا ما تكون فعالة خاصةً إذا تم اختيار وصفة تفتيح بشرة معروفة ومجربة من قبل كما نعرفكم في السطور القادمة.
ماسكات تفتيح البشرة
بشرتنا في تعرض مستمر لما يضرها سواء كان أشعة الشمس أو العرق أو الأتربة مما يعرضها إلى الجفاف والإصابة بالبقع الداكنة، ولكن من أجل تجنب أضرار كل تلك السلبيات يجب أن نهتم بالبشرة ونرطبها باستمرار من أجل الحفاظ عليها ولا سيما إذا استخدمنا ماسكات تفتيح البشرة الطبيعية التي تغذي البشرة وتجعلها حيوية ونضرة كما كانت، حيث أن معظم المكونات الطبيعية توفر للبشرة الغذاء الهام لها من الفيتامينات والعناصر والمغذيات الطبيعية لتحفيز الدورة الدموية بالبشرة لكي تصبح صحية.
ماسك تفتيح البشرة من المنزل
أما عن الماسك فمنها الكثير نبدأ بالتالي:
العسل والحليب
المكونات
- ملعقة حجم كبير حليب سائل وأخرى عصير ليمون.
- وملعقة حجم أصغر عسل.
الخطوات
- نضع العسل والليمون والحليب معًا لنحصل على مزيج واحد متجانس.
- عندما يصبح المزيج جاهزًا نتأكد من تنظيف البشرة جيدًا حتى يكون مفعول الوصفة أفضل.
- ومن ثم نطبق الخليط على البشرة وندلكها أثناء فرد الوصفة حتى تغطى تمامًا وتصبح رطبة.
- بعد حوالي نصف ساعة نستخدم ماء دافئ في غسل الوجه ولنحصل على نتائج أفضل يفضل التكرار يوم بعد يوم.
ماسك الزبادي والبرتقال
المكونات
- ملعقة واحدة زبادي سادة.
- مقدار بسيط من بشر قشر البرتقال.
الطريقة
- يفضل تجفيف بشر البرتقال تحت أشعة الشمس لفترة من الوقت.
- ومن ثم نضيف مقدار ملعقة من بشر البرتقال مع ملعقة الزبادي وتحضير مزيج متداخل من أجل استخدامه بسهولة على البشرة.
- نفرد الماسك على الوجه ونتركه حتى يجف.
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