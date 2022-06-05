نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الألف للياء.. الفايش الصعيدي خطوة بخطوة على أصوله من قلب الصعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الفايش من ألذ المخبوزات التي يمكنك تذوقها حيث امتاز بصنعه الكثير من بلدان صعيد مصر، ويعتبره البعض وجبة إفطار أو عشاء بسيطة لذلك يتم عمل كميات كبيرة منه، وتحتاج بعض ربات البيوت إلى عمله في المنزل، كما تقوم بعمله السيدات في الصعيد، لذلك نقدم لكم الطريقة الأمثل لعمل الفايش الصعيدي بنفس الطعم الرائع من خلال السطور القادمة من هذا المقال.

الفايش الصعيدي

يمكنك عمل كميات كبيرة من الفايش مثل الذي نتذوقه في الصعيد، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض.

كوبان إلا ربع من اللبن الحليب.

كوب إلا ربع من السمن البلدي.

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقتان من الحمص المطحون.

ملعقة من المحلب البودر.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بغلي الحليب.

نضع نصف كمية الحليب داخل وعاء له غطاء.

نقوم بوضع السكر عليه ونقلب جيدًا، ثم نضع الحمص بعد طحنه.

يترك هذا الخليط لمدة يوم كامل في مكان لا يدخله النور وذلك في ظل درجة الحرارة المرتفعة، أما إذا

كان الجو بارد فنقوم بوضعها لمدة 72 ساعة كاملة مغطاة في مكان معتم.

نضع في بولة الدقيق ونضيف إليه المحلب ونقلب.

نقوم بوضع الملح والكركم.

نضع السمن بعد أن نذوبها جيدًا ونقلب إلى أن يختلط السمن بالدقيق.

أضيفي باقي كمية اللبن ونقلب.

نقوم بوضع الخليط الموجود في الوعاء الذي احتفظنا به في مكان معتم، ونضيفه على المكونات ونعجن جيدًا.

نسخن الفرن على درجة حرارة عالية، ونبدأ في تشكيل الفايش على الشكل الذي نفضله سواء مستطيل أو دائري، ونرصه على الصاج ويترك إلى أن يصبح من الجوانب ذات لون ذهبي.

نغلق النار ونخرجه ونضعه في بولة، ونغطيها بفوطة.

يقدم مع كوب الشاي الساخن.

في نهاية المقال فقد قمنا بتقديم طريقة عمل الفايش الصعيدي السهلة، فيمكنك عمله و تقديمه كوجبة عشاء أو إفطار بسيطة غير مكلفة، ويمكنك تقديمه مع الشاي بالحليب أو كوب الحليب او الشاي الساخن حسب المفضل لديك.