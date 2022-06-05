نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المطاعم.. الكبدة الاسكندراني على أصولها سيسألكِ جيرانك عن سر الرائحة المفحفحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكبدة الاسكندراني من أشهى الوجبات على الإطلاق، والتي نذهب إلى عالم آخر كليًا عندما نتناولها، فهي لذيذة، وكل قضمة منها تجعلك في احتياج للأكثر، ولا يتوقف الأمر عند مذاقها اللذيذ، بل هي غنية بكثير من المعادن، والفيتامينات، والحديد الذي يعمل على بناء الجسم، ونموه بطريقة صحية، واليوم جلبنا لكم طريقتها مثل التي نحبها من العربات الموجودة بالشارع.

الكبدة الاسكندراني

ليس هناك جدال أن أي طعام نقوم بصنعه في المنزل هو أفضل بكثير من هذا الذي نتناوله في الخارج، وذلك لضمان جودته، ونظافته، وفي النهاية يكون طعمه لذيذ، كما أن الكمية التي نصنعها في المنزل أكثر بكثير من المبلغ الذي ندفعه في قليل من الطعام خارجًا، وجميعنا يعشق الكبدة التي تباع بالشارع، ولذلك تمحصنا كثيرًا، وجلبنا لكم الوصفة الأصلية بدون أي تحريف.

المكونات

10 فصوص كبيرة من الثوم.

نصف كيلو من الكبدة.

كوب كبير من الزيت.

ليمونة كبيرة.

2 حبة فلفل حار وذلك حسب الرغبة.

ملعقة من الخل.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

نصف ملعقة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

لكي تحصل على طعم الكبدة الجبار عليك أن تعرف أن كثرة البهارات بها يفسد طعمها، فهي لا تحتاج سوى المكونات التي ذكرناها فقط، فالأمر بسيط نبدأ بتقطيع الكبدة إلى شرائح رفيعة جدًا.

ونزيل كافة الجلد الذي يكسوها بعناية، ودقة، ومن ثم نحضر إناء عميق، ونضع به الثوم بعد أن نهرسه جيدًا، وعلينا أن نقوم بتقسيم الثوم لنصفين الأول سنضعه في نقع الكبدة، والآخر عند الطهي.

نقوم بوضع الثوم بالإضافة إلى الكمون، والكزبرة، والملح، والشطة، وملعقة الخل فوق الكبدة، ومن ثم نتركهم حوالي ساعتين لكي تتشرب الطعم.

بعد هذا نقوم بإحضار مقلاة عميقة بعض الشيء، ونضع فيها كمية الزيت التي لدينا، وننتظر حتى يسخن جيدًا، وننزل بالثوم المهروس، وبعد أن يأخذ لون ذهب فاتح نضع الكبدة بدون تصفيتها من الخليط.

وعندما تنضج نكون قد قطعنا بعض من الفلفل الحار، وقبل الإغلاق نقوم بوضع قطع الفلفل على الكبدة، وننتظر 5 دقائق، ومن ثم نغلق، وتقدم ساخنة، ونقوم بعصر بعض قطرات الليمون عليها، وبالهناء، والشفاء.

هذه هي الطريقة الأصلية لصنع الكبدة الاسكندراني، فقوموا بصنعها في المنزل، وتمتعوا بمذاق شهي، ورائحة لا مثيل لها، وكذلك نظافة، وتوفير.