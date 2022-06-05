مش مكلف خالص .. بسكويت العشر دقائق أسرع حلوى في البيت بدون تكاليف ضخمة جربيه في 10 دقيقة فقط

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عمر شويل - جدة من أشهر المأكولات المفضلة عند الأطفال هو بسكويت العشر دقائق، ويمتاز بحب الكبير قبل الصغير له وذلك لأنه لذيذ للغاية ومقرمش، ويتم تناوله مع كوب من الحليب أو مع كوب من الشاي كما تتوافر مكوناته في جميع المنازل، وتستطيع كل امرأة عملة بسهولة وهو لا يحتاج وقت أو مجهود وطريقته سهلة وبسيطة للغاية. مقادير بسكويت العشر دقائق كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح. مقادير نصف العجين الآخر: معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.

معلقتان كبيرتان من الحليب. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق أولا: يتم وضع البيضة والفانيليا والسكر في الخلاط الكهربائي، ويتم خلطهم جيدا.

ثانيا: ثم يتم إضافة الزيت ويتم خلط جميع المكونات جيدا حتى يصبح الخليط أبيض وكريمي.

ثالثا: ويتم نخل الدقيق والبيكنج بودر والملح، ويتم وضعهم في وعاء كبير ويتم تقليب المكونات جيدا.

رابعا: ثم يتم صب الخليط على المكونات الجافة، ويتم تقليبهم جيدا حتى يتم الحصول على عجينة قوامها متماسك.

خامسا: وبعدها يتم تقسيم العجين إلى نصفين، ويتم وضع معلقة الكاكاو في اللبن وإذابتها جيدا، ثم يتم وضع اللبن والكاكاو على نصف العجين حتى يصبح بالشوكولاتة.

سادسا: ثم يتم تشكيل العجين الي كرات صغيرة، إما عن طريق استخدام اليدين أو استخدام القطاعات الجاهزة.

سابعا: وبعد ذلك يتم وضع البسكويت في صواني الفرن بعد دهنها بالزيت أو وضع ورق الزبدة.

ثامنا: ثم يتم إدخال البسكويت إلى الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٥، على شبكة متوسطة حتى ينضج تماما.

تاسعا: ثم يتم إخراجه من الفرن وتقديمه لضيوفك أو أطفالك. ملاحظات لنجاح بسكويت العشر دقائق لابد استخدام دقيق خاص بالحلويات أو متعدد الاستخدام، ويجب نخل جميع المكونات جيدا.

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

يمكن استخدام الزبدة بدل الزيت.

لكي يتم عمل بسكويت بالكاكاو يتم إزالة ربع كوب من الدقيق ووضع مكانة ربع كوب من الكاكاو الخام.

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