نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستعود بشرتك لسن العشرين.. أسرع خلطة لإزالة التجاعيد ووداعاً للخطوط وعلامات تقدم السن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع خلطة لإزالة التجاعيد، حيث أننا جميعًا نرغب في الحصول على بشرة تخلو من التجاعيد، وكذلك مشدودة بدون اللجوء إلى منتج خارجي يحتوي على مواد يمكن أن تضر بشرتنا أكثر من نفعها، وذلك دائمًا ما نلجأ للطبيعة فنأخذ منها ما يفيدنا، وذلك اليوم في مقالنا سوف نتحدث عن خلطات يمكنها أن تشد البشرة بشكل طبيعي، وفي وقت قصير.

أسرع خلطة لإزالة التجاعيد

إن فقدانك للكولاجين، وكذلك خسارة الوزن، وتعرض بشكل يومي لأشعة الشمس، وكذلك الكبر في السن، كل تلك عوامل تعمل على التأثير مباشرة على بشرتك، ومرونتها، وستلاحظين ظهور التجاعيد بشكل سريع، الأمر الذي يزعج جميع الفتيات، والسيدات، حيث إنه يعطي منظر غير جيد للبشرة، ولكي تقضي على التجاعيد تابعي التالي.

خليط الموز لإزالة التجاعيد

من فوائد هذا الخليط أنه يعطي بشرتك المرونة، والترطيب، وذلك لاحتوائه على مواد تحتوي على مضادات للأكسدة، والتي من شأنها القضاء على التجاعيد رويدًا رويدًا، وعلاج كافة الخلايا الخاصة بالجد التي تلفت.

المكونات

ثمرة من الموز.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة الاستخدام

نقوم بهرس الموز حتى يصبح في قوام الجل، ثم نضيف إليها زيت الزيتون ،وكذلك العسل، ونخلطهم مع بعضهم البعض.

نقوم بوضع هذا الماسك على كامل الوجه بالإضافة إلى الرقبة، ويمكن أن نستخدمه على كفة اليد لاحتوائها على بعض التجاعيد أيضًا.

نغسل الوجه بشكل جيد عن طريق الماء الفاتر لكي نغلق مسامنا جيدًا، نقوم بتكرار هذا المساك من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

خليط البيض لشد التجاعيد

إن المكونات الخاصة بهذا المساك تعتبر أسرع طريقة يمكنك من خلالها التخلص من التجاعيد في وقت قياسي، حيث أن البيض يحتوي على ببتيدات تتسم بالتعقيد من شأنها شد البشرة، وتمنع تمامًا وجود أي ترهل.

المكونات

عدد بياض بيضة.

2 ملعقة من الزبادي.

ربع ملعقة من السكر.

طريقة الاستخدام

نقوم بمزج كافة المكونات التي ذكرناها في إناء جيدًا حتى نحصل على عجينة ليست متماسكة، بل يفضل أن تكون لينة لكي نستطيع أن نضعها على بشرتنا.

نضعه على البشرة، ونتركه حتى نجد أنه قد جف تمامًا، ومن ثم نشطف الوجه، ونستخدم المرطب الخاص بنا

إذا هذه هي أسرع خلطة لإزالة التجاعيد، فمن اليوم قولي وداعًا للتجاعيد، واحصلي على بشرة مشدودة، وأصغر، ومشرقة.