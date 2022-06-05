نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك بيضة وطماطم.. بيتزا الطاسة بالعيش بدون عجن وخبز لإفطار سريع وطعمه جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن بيتزا الطاسة بالعيش هي الحل الاقتصادي لجوع آخر الليل، وكذلك هي وجبة سريعة لصغارنا وتحتوي على الكثير من الفوائد، وذلك من خلال المكونات التي نضعها فوق العيش، وهذه اختيارية، حيث أن البيتزا التقليدية تحتاج في صنعها لكثير من الوقت والجهد الأمر الذي يجعل العديد يعدل عن القيام بها لكن بيتزا العيش سهلت علينا الأمر.

بيتزا الطاسة بالعيش

إن أصول البيتزا تعود للدول الخاصة بشرق البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم انتقلت لإيطاليا.

ومنها إلى جميع دول العالم، وصارت من الوجبات التي يحبها الصغار، والكبار.

ولأنها تأخذ وقتًا طويلًا أصبح لدينا اختيار آخر، وهي صنعها من خلال العيش، وهي طريقة مبتكرة، ولذيذة، وطريقتها سهلة، وتتمثل في الخطوات المقبلة.

المكونات

رغيف من العيش (اللبناني- الشامي- البلدي) اختر المفضل لك.

بيضة ويمكن الاستغناء عنها.

3 ملاعق من صوص البيتزا أو الكاتشب.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

كوب من الجبنة الموزاريلا.

كوب من الجبنة الرومي.

حلقات من الزيتون الأسود أو الأخضر.

حلقات من الفلفل الألوان.

طريقة التحضير

أولًا حشو البيتزا متروك لكم فيمكن صنعها بصدور الفراخ، باللحم، بالبيبروني، فضعوا المفضل لكم.

نقوم بإحضار مقلاة تناسب حجم رغيف الخبز المتوفر لدينا، ونضع بها العيش، ولكن بعد أن يتم دهنه باستخدام زيت الزيتون والبيض، ومن ثم نضيف صوص البيتزا، أو الكاتشب أيهما يصلح، فالمتوفر يفي بالغرض.

بعد ذلك نقوم بوضع الحشو الخاص بنا، والزيتون، وكذلك الفلفل الألوان، ونضيف الجبن الرومي، ولكن

نقوم ببشره أولًا، وفي النهاية نضع الطبقة النهائية، وهي الجبن الموزاريلا.

نضع الطاسة على النار بعد أن نغطيها بغطاء يناسبها، ويمكن أن ندخلها الفرن، ونتركها لمدة 10 دقائق لا أكثر، ومن ثم نخرجها، وتقدم ساخنة، وبالهناء والشفاء.

يفضل بعد الانتهاء منها نقلها إلى طبق خارجي حتى لا يكون العيش رطبًا جراء البخار الصادر من المقلاة.

هذه هي طريقة بيتزا الطاسة بالعيش، فلن تجدوا أسهل من ذلك، والعجيب أن مذاقها لذيذ، وخفيفة جدًا، فيمكنك أن تتناول منها أكثر من قطعة على عكس البيتزا العادية يمكن أن نتناول بالكثير منها 3 قطع لا أكثر، وذلك لاحتوائها على مكونات أكثر في العجينة الخاصة بها، فجربوها، وستنال إعجابكم بإذن الله.