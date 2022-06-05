نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر املئي منزلك خير.. طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي واضمني الجودة والنظافة ووفري فلوسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي مثل جودة المخابز تمامًا، وخاصةً في بداية العام الدراسي تسعى الأم جاهدة لتوفيره من أجل أولادها لضمان نظافته وقيمته الغذائية، لذلك قررنا من خلال مضمون مقال اليوم عرض الطريقة المثالية لعمل عيش هش وله لون ذهبي لامع وطعم رائع أفضل من الجاهز.

طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي

يفضل الكثير من الأمهات عمل جميع أنواع المخبوزات بصنع يدها حفاظًا على صحة أولادها وتوفيرها بكمية كبيرة دون تحمل تكلفة مثل شرائها من الخارج، ويعد العيش الفينو من أكثر المخبوزات التي تستخدم بشكل يومي لذلك سوف نعرض الطريقة المثالية مثل المخابز تمامًا لعمل أفضل عيش فينو هش وطري، وتتمثل الطريقة فيما هو آتي:

المكونات

مقدار ٥٠٠ جرام من الدقيق الأبيض الفاخر.

مقدار١ ملعقة من الخميرة.

ومقدار ٢ ملعقة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقتان من اللبن البودر، والزبادي الطازج.

مقدار ١٠ ملاعق كبيرة من الزيت.

ومقدار ٢ ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

صفار بيضة واحدة لدهن الوجه.

طريقة التحضير

تعد الخطوة الأولى في التحضير هي وضع الخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ ومقدار السكر وتقلب حتى تمام الذوبان، ثم تترك في مكان دافئ حتى تتخمر.

أحضري وعاء وضعي فيه مقدار الدقيق كاملًا، ثم ضيفي إليه اللبن البودر والزبادي، والقليل من الملح والبيكنج بودر وتقلب جميع المكونات حتى تمتزج بالدقيق.

بعد ذلك عليكي بوضع الخميرة بعد ارتفاعها، ثم ابدئي بخلط المكونات حتى تتشكل عجينه استمري بعجنها لمدة من عشر دقائق.

نضع بعد ذلك مقدار الزيت حتى يسهل من عدم التصاق العجينة، وتترك عشر دقائق.

تقسم العجينة إلى كرات متساوية ثم تلف مثل الأسطوانة مع إغلاق أطرافها.

يدهن بقليل من صفار البيض المخفف باللبن حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم يدخل الفرن على درجة ٢٠٠° .

في ختام مقال طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي، قمنا بعرض المكونات اللازمة لعمل عيش طري وهش وله مذاق رائع، كما عرضنا خطوات التحضير التي عليك اتباعها كما هي موضحة مسبقًا لتتمكني من توفير أفضل عيش بطريقة اقتصادية.