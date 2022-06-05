نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الباونتي.. طريقة عمل شوكولاتة جوز الهند الذيذة في المنزل نظيفة وصحية وأحلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتوالى البحث عن طريقة عمل شوكولاتة جوز الهند من قبل الكثير من السيدات لما لها من مذاق لذيذ ومميز يعشقه الأطفال، وحتى الكبار لذلك تسعى الكثير من الأمهات إلى تحضيرها في المنزل لكي يتناولها الأطفال بكل أمان لأنها تكون خالية من المواد الحافظة وذلك على العكس من الجاهزة التي يتم تصنيعها حتى لا يتأثر الأطفال بأضرار المواد الحافظة.

طريقة عمل شوكولاتة جوز الهند

يتم تحضير شوكولاتة باونتي بجوز الهند في المنزل بمكونات صحية ولا تترك أي أضرار للأطفال وتكون أقل في التكلفة أيضًا ويتم تحضيرها كالآتي:

مقادير شوكولاتة باونتي

أربعة أكواب من جوز الهند المبشور بشرًا ناعمًا.

علبة من الحليب المكثف.

500 جرام من الشوكولاتة الخام.

ملعقة صغيرة واحدة من مسحوق النشا.

رشة ملح.

طريقة عمل الباونتي في البيت

في البداية يتم إحضار حشوة جوز الهند وذلك من خلال إحضار وعاء يوضع فيه جوز الهند ويتم إضافة الحليب المكثف والنشا والملح إليه. بعد ذلك يتم تقليب المكونات مع بعضها حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة. ثم يتم تشكيل عجينة الجوز هند على شكل قطع مستطيلة. بعد ذلك يتم إحضار صينية ويوضع بها ورقة الزبدة ويتم وضع قطع جوز الهند بها. ثم يتم إدخال عجينة جوز الهند إلى الثلاجة وتترك فترة لا تقل عن ثلاث ساعات لكي تتماسك جيدًا. بعد ذلك الخطوة التالية هي تحضير الشيكولاتة، وهنا يتم إذابة الشوكولاتة الخام على حمام مائي، وذلك من خلال وضع وعاء به ماء على النار ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان. ثم يتم وضع الشوكولاتة في وعاء آخر ويتم وضعه فوق الماء الساخن. بعد ذلك يتم الاستمرار في تقليب الشوكولاتة حتى تذوب تمامًا. ثم يتم إخراج عجينة جوز الهند من الثلاجة ويتم غمسها في الشوكولاتة المذابة ويتم وضعها مرة أخرى في الصينية على ورق الزبدة. بعد ذلك يتم إدخال الصينية الثلاجة مرة أخرى مدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتماسك الشوكولاتة أيضًا. ثم يتم إخراجها من الثلاجة وتكون جاهزة للتقديم.

في نهاية مقال طريقة عمل شوكولاتة جوز الهند تم توضيح المكونات التي يتم الحاجة إليها أثناء التحضير. وتوضيح بعض الخطوات بشكل مفصل للحصول على شوكولاتة لذيذة تشبه التي تباع في الخارج في الشكل والمذاق.