نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل البلوبيف في البيت بطريقة سهلة أحلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البلوبيف في البيت وذلك لأنه من الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار وبالأخص الصغار، وتحاول الكثير من الأمهات تحضيره في المنزل لضمان جودة اللحم، وعدم الرغبة في تناول الأبناء الأطعمة المصنعة والجاهزة مع الرغبة في الحصول على مذاق لذيذ له مثل الذي يباع في الخارج.

طريقة عمل البلوبيف في البيت

يمكن تحضير البلوبيف في المنزل بكل سهولة من خلال بعض المقادير والخطوات الدقيقة التي لابد من الالتزام بها ويتم تحضيره كالآتي:

مقادير البلوبيف

كيلو واحد من اللحم الأحمر المقطع مكعبات.

كوب متوسط الحجم من فول الصويا.

أربعة ملاعق كبيرة من الملح.

وأربعة ملاعق كبيرة من السكر.

ورق لورا.

أعواد كرفس.

4 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كمية مناسبة من السمن.

لون طعام أحمر.

طريقة عمل البلوبيف البيتى

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الماء ولابد أن يكون الماء بارد، أي انه لا يتم تسخين الماء قبل وضع اللحم به.

بعد ذلك يتم إضافة ورق اللوري والكرفس والثوم والملح والسكر إلى اللحم.

ثم يتم وضع الوعاء في الثلاجة مدة لا تقل عن 4 ساعات.

وبعد أن تخرج يتم إضافة السمن إليها ووضعها على النار لكي يتم سلق اللحم.

بعد ذلك يتم إحضار وعاء آخر يتم وضع الفول الصويا فيه.

ثم يوضع عليه لون الطعام الأحمر، ويتم وضع كمية مناسبة من المرقة التي تم سلق اللحم بها.

بعد ذلك وبعد أن ينضج اللحم تمامًا يتم رفعه من على النار ويتم إخراجه من المرقة ووضعه جانبًا حتى يبرد.

ثم يتم إحضار الكبة الكهربائية ويتم وضع اللحم بها لكي يتم فرمها فرمًا ناعمًا.

بعد ذلك يتم إضافة الفول الصويا إليها مع الاستمرار في الفرم.

ثم يتم إحضار قالب مستطيل يتم وضع كيس بلاستيكي داخله ويتم فرد اللحم عليه.

بعد ذلك يتم الضغط على اللحم جيدًا وإغلاقه بإحكام باستخدام الكيس البلاستيكي الشفاف أيضًا.

ثم يتم وضع اللحم في الفريزر لمدة 12 ساعة طوال الليل وبعدها يتم إخراجه وبذلك يكون جاهز.

في الختام تحدثنا عن طريقة عمل البلوبيف في البيت وكيفية الحصول عليه بنفس المذاق اللذيذ الذي يتم شرائه به، وذلك يتوقف على اتباع المقادير الصحيحة، واتباع الخطوات بشكل سليم وبذلك يكون البلوبيف تم تحضيره بطريقة صحية ومفيدة.