نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن يتوقف عن النمو.. روتين تطويل الشعر وتكثيفه الهندي الأصلي لشعر كخيوط الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من السيدات عن أفضل روتين تطويل الشعر خلال مدة قصيرة، لأنه يعد علامة من علامات الجمال يعطي السيدة ثقة بالنفس ويزيد من أنوثتها وجمالها، لكن يحدث للشعر مشاكل عديدة مع مرور الوقت منها تساقطه وبطء نموه، وذلك راجع إلى استخدام منتجات تضر الشعر وتؤدي إلى تلفه لاحتوائه على مواد كيميائية، إلى جانب المشاكل النفسية مثل القلق والتوتر وعدم الاهتمام بنظام غذائي صحي فكل ذلك يضعف من بصيلة الشعر، لذا يجب شرب المياه بوفرة وأيضا النوم لساعات كافية، وعدم تعريض الشعر بصفة مستمرة الحرارة العالية.

روتين تطويل الشعر

يجب أن نحدد روتين معين للشعر سواء كان أسبوعيا أو يوميا حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة في التطويل والنعومة وجعله لامع وصحي، وفيما يلي بعد الخطوات الواجب اتباعها:

كيفية تطويل الشعر بسرعة فائقة

الحرص على تناول غذاء صحي ومفيد، حيث أن تغذية الشعر عامل هام ورئيسي للحصول على مظهر مثالي، ويتم ذلك من خلال الاهتمام بتناول الطعام المتوازن والصحي وكميات من الخضروات والفواكه كثيرة حتى تأخذي نتيجة مناسبة في تكثيف الشعر وتطويله.

الاهتمام بشرب مياه كبيرة على مدار اليوم فهو يساهم في إنعاش البشرة والشعر أيضا.

تقليل استعمال الشامبو، تلجأ معظم السيدات إلى استخدام الشامبو لعده مرات في الأسبوع لإزالة الأتربة والعرق العالقة في الشعر مما يؤثر على نمو الشعر بشكل تلقائي لذلك لابد من استخدام الشامبو مرتين فقط في الأسبوع.

استعمال البلسم مع الشامبو، عند استخدام الشامبو مرتين في الأسبوع يجب استعمال البلسم بعده مباشرة، حتى لا يتأثر الشعر بالمواد الكيماوية التي تتواجد في الشامبو مما يؤدي إلى تلف وجفاف الشعر.

قص الشعر شهريا من أطرافه، بمعدل نصف سم شهريا فهو يساعد على تطويل الشعر بسرعة وزيادة كثافتة.

زيوت جبارة في تطويل الشعر

تتعدد الزيوت الطبيعية في تطويل الشعر ونموها من أهما ما يلى:

زيت الخروع:

هو زيت أساسي وهام في تطويل الشعر وأيضا يستخدم في إطالة الرموش وتكثيفها. ولكن يجب استعمال كمية صغيرة منه ونضعها على أطراف الأصابع ويدلك على فروة الرأس قبل النوم. وفي اليوم التالي نشطف الشعر جيدا. ونستمر على ذلك لمدة شهر حتى تلاحظي النتيجة المطلوبة.

زيت جوز الهند

فهو زيت مفيد جدا للشعر لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر في تنعيمه وتطويله. ويتم استخدامه عن طريق مزجه بزيت الزيتون حيث يعمل هذا الخليط على تطهير فروة الرأس من القشرة.

حيث نضع 50 ملي من زيت جوز الهند مع زيت الزيتون بنفس المقدار في حمام مغلي من الماء مع التقليب باستمرار حتى يختلط المزيج. ثم تركه ليبرد وبعد ذلك ندلك بيها الشعر من الجذور حتى الأطراف. بعد ذلك وترك الشعر لمدة ساعة قبل شطفه من الماء. ثم تكرر هذه الخلطة مرتين اسبوعيا

في الختام نكون عرضنا لكم روتين تطويل الشعر في المنزل للحصول على شعر صحى وطويل ولامع. في اقصر وقت ممكن باقل التكاليف.