نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك خميرة في البيت تعالي اقولك هتشد وشك وتزيل التجاعيد ازاي لن تصدقي مفعولها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجاعيد وترهلات الوجه من أكثر المشاكل التى تواجه السيدات المتقدمين فى العمر فتلجأ دائما إلى الذهاب إلى مراكز التجميل لعمل عمليات جراحية أو الليزر لشد تجاعيد الوجه، وهذا الحل يعمل على شد الوجه ويصبح جميل، ولكن بعد فترة تعود ظهور التجاعيد أكثر من الأول ويصبح شكل الوجه قبيح وغير جذاب، غير هذا مكلف جدا، ومنهم من يستخدم الكريمات والمنتجات الضارة التى تباع فى الأسواق بأغلى الأسعار، ولكن بعد إستخدامها تؤثر تأثير سلبي على البشرة وبدلا من معالجة مشكلة واحدة سوف تزيد من مشاكل البشرة لأن هذه الكريمات مليئة بالمواد الكيميائية التي تسبب بعض الأمراض الجلدية لأنها تعمل علي تآكل طبقة من الجلد وتسبب إحمرار الوجه ويمكن أن تسبب الحساسية وظهور الحبوب والبثور فيجب أن نبتعد كل البعد عن هذه الحلول الفاشلة ونتجه إلى مكونات طبيعية أصلها من الطبيعة التى تزيد من جمال ونضارة البشرة ويمكن تحضير هذه المكونات فى المنزل بأقل التكاليف وهى سريعة التحضير، ومن هذه المواد الخميرة والسكر وبياض بيضة والنشا ودقيق الشوفان والماء وزيت إكليل الجبل. مكونات خلطة لشد الوجه إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

واحد بياض بيضة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل طريقة عمل خلطة لشد الوجه في البداية نقوم بتنظيف البشرة جيدا بالماء البارد لإزالة أي دهون أو شوائب، وحتى تعمل على فتح المسام ثم نجففه جيدا بالمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به الخميرة الجافة والسكر وبياض بيضة والنشا ودقيق الشوفان والماء وزيت إكليل الجبل ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة متجانسة.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذه الخلطة على الوجه ونوزعها برفق ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ويمكن وضع كريم مرطب مناسب للبشرة، ويكرر هذا الكريم ثلاثة مرات في الأسبوع حتى يصبح الوجه مشدود وجميل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك خميرة في البيت تعالي اقولك هتشد وشك وتزيل التجاعيد ازاي لن تصدقي مفعولها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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