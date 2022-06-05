نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكريم منزلي من صنع يديكي انسي الشعر المموج والجاف والمتقصف وتمتعي بشعر ناعم صحي وحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتني دائما الفتيات والسيدات بمظهرهم بإستخدام أدوات التجميل حتى يظهروا بمنظر جميل فالشعر من أكثر أهتماماتها لأنها دائما تحب الشعر المفرود الناعم والكثيف لأن الشعر الجميل يسبب لها الثقة فى نفسها خاصة إذا كان معها مناسبة أو حفلة، ولأن الشعر الجميل يساعد الفتيات علي عمل تسريحات جديدة بالشعر فالشعر الصحي لا يسبب لها الإحراج أمام الناس فدائما تبحث على أنواع الكريمات والمنتجات للإهتمام بالشعر فمن كثرة إستخدام أنواع كثيرة من الكريمات الكيميائية والضارة يصبح الشعر جاف ومقصف ويمكن أن يؤدي إلى سقوطه، ومن الممكن أن يسبب فراغات فى الرأس ويسبب الصلع، لذلك تلجأ الفتيات والسيدات حتى كبار السن، وأيضا الرجال إلى إستخدام كريم طبيعي للشعر المكون من زبدة الشيا والزبادي والحليب وزيت اللوز وزيت الزيتون وزيت النعناع. مكونات كريم طبيعي للشعر ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زبدة الشيا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت النعناع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحليب السائل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا طريقة عمل كريم منزلى للشعر أولا نقوم بتحضير وعاء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زبدة الشيا وإثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز و ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت النعناع وثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي وإثنين ملعقة كبيرة من الحليب السائل وملعقة واحدة صغيرة من الفازلين وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا ثم نقوم بمزج هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يتكون خليط متجانس.

وقبل إستخدام الكريم نقوم بغسل وتنظيف الشعر بالماء.

وبعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية ثم نقوم بوضع الكريم خاصة جذور الشعر ويتم وضعه أيضا في منتصف وباقي الشعر كله ثم نتركه لمدة ليلة كاملة.

وبعد ذلك فى اليوم التالى نقوم بغسل الشعر بالماء ثم يكرر وضع هذا الكريم علي الشعر يوميا للحفاظ على الشعر بإستخدام وصفة الكريم.

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