نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مميزة ودايبة دوب أعملي بسكويت الزبدة الناعم في البيت بمكونات غير مكلفة وبطعم لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أنواع البسكويت الرائعة والشهية في الطعم هو بسكويت الزبدة ويوجد غير هذا النوع الكثير من أنواع البسكويت ومن ضمنها هو بسكويت الشاي السادة وبسكويت البرتقال أو اليانسون أو النشادر وغير ذلك، ولكن بسكويت الزبدة هو يتسم بمذاقه اللذيذ ويتميز بأنه سريع في خبزه ومكوناته غير مكلفة ويعشقه جميع الناس كبار السن أو صغار السن، وتقوم كل السيدات بعمله في المنزل ويمكن أن نتناوله في وجبة الإفطار. مكونات بسكويت الزبدة الناعم كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير وربع من الزبدة الطرية.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم قومي بإحضار إناء عميق ونضع في هذا الإناء كوب واحد كبير وربع من الزبدة الطرية ونحضر مضرب البيض الكهربائي ونقوم بتشغيله لخفق الزبدة بطريقة جيدة.

ونستمر في خفق الزبدة لمدة سبع دقائق تقريبا للحصول على قوام ناعم وكريمي ويكون هش ولونه فاتح ثم قومي بإضافة كوب واحد كبير من السكر البودر.

ويتم خلطهم لمدة خمس دقائق تقريبا لخفق السكر مع الزبدة جيدا ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وبيضة واحدة وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ونقوم بتشغيل المضرب مرة أخرى لكي نحصل على خليط ناعم ومتماسك ثم نحضر إناء آخر ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم خلطهم مع بعض وبعد ذلك يتم إضافة خليط الدقيق على خليط الزبدة.

وقومي بوضع نصف كوب كبير من الحليب السائل بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة طرية وسهلة التشكيل.

ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية خبز وندهنها بالزبدة أو نضع بها ورق الزبدة ونضع عجينة البسكويت في كيس حلواني.

ويتم الضغط عليه لتشكيل البسكويت ونضعهم في الصينية ثم نقوم بإدخالها في الفرن ونتركه ليكون لونه ذهبي فاتح.

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