نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الزبادي اليومية الاقتصادية بمقادير مظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيك للفطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كيكة الزبادي من أجمل أنواع الكيكات الهشة والطرية واللذيذة في مذاقها حيث أنها تتسم بطعم رائع ويعشقها معظم الناس الكبار أو الصغار، وغير ذلك فهي تشتهر في العديد من الدول ولكن بالأخص تكون كيكة الزبادي مشهورة في مصر فجميع المصريين يفضلون تناولها لذاك تقوم الأمهات بعملها دائما، وطريقة عمل هذه الكيكة سريعة ولا تحتاج إلى تعب أو وقت لتقديمها فالمقادير التي تحتوي عليها كيكة الزبادي بسيطة وتتواجد في أي منزل. مكونات كيكة الزبادي الهشة كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير ونصف من السكر الأبيض الناعم.

كوب واحد كبير من الزبادي.

بيضتان.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كمية مناسبة من السكر البودر للتزيين. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة نحضر قالب مناسب للكيك ويتم دهنه بالزيت أو بالزبدة ثم نضيف رشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة بها.

وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ثم قومي بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به بيضتان وكوب واحد كبير ونصف من السكر الأبيض الناعم.

ويتم تشغيل الخلاط لذوبان السكر وخفق البيض جيدا ثم قومي بإضافة كوب واحد كبير من الزبادي ونضع تدريجيا مع الإستمرار في الخلط نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

وقومي بخلط هذه المكونات لمدة خمس دقائق تقريبا لتجانسهم مع بعض بطريقة جيدة ونحضر طبق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ونضيف ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ونقوم بمزج المكونات الجافة مع بعض ثم يتم وضع خليط البيض الذي يوجد بالخلاط ويتم عجنهم بإستخدام مضرب البيض الكهربائي.

ونستمر في الخلط للحصول على عجينة كيكة لا يوجد بها تكتلات وتكون ناعمة ونحصل على خليط كريمي ثم نضع خليط الكيك في القالب.

ويتم إدخاله في الفرن ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم إخراجها وعندما تبرد قليلا نضيف إليها رشة من السكر البودر لتزيينها.

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