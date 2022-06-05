بكيلو لبن أعملي الجبنة البيضاء في البيت على اصولها بكل أسرارها وبخطوات غير مكلفة

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عمر شويل - جدة الجبنة بأنواعها من أكثر الأكلات التى نستخدمها في حشو الساندويتشات فلا يخلو أي منزل من وجود الجبنة، ودائما تقدم الجبنة في وجبة الإفطار سواء كانت في طبق أو فى ساندويتشات مع كوب الحليب أو كوب الشاي، وتقدم أيضا في جبة الغذاء أو في وجبة العشاء، ويفضل معظم الأطفال تناول الجبنة في رغيف الخبز في وجبتهم المدرسية بجوار شرائح الطماطم أو الخيار، ويوجد أنواع كثيرة من الجبن مثل الجبنة الرومي والجبنة الفلامنك والجبنة النستو المثلثات فننصح بعدم شراء الجبنة من المحلات والأسواق لأنها غالية الثمن، ولأنها غير صحية وغير أمنه لإحتوائها على مواد حافظة التي تعمل على تدمير الجهاز المناعي وتسبب الكثير من الأمراض لذلك ننصح بصنع الجبنة فى المنزل وكذلك ينصح خبراء التغذية بصنعها لأن لها فوائد كثيرة مثل أنها تقوى الجسم والعضلات وتقوى الأسنان والعظام وتعزز من الجهاز المناعي لأن الجبنة البلدي البيضاء تصنع فى الأساس من حليب الأبقار أو حليب الجاموس الطازج لأنه يحتوي على الكالسيوم والبروتينات، والحليب له فوائد صحية عديدة ويدخل في عمل الأكلات والحلويات، ونستخلص من الحليب السمنة البلدي والمورتة والزبادي والرايب والجبنة البيضاء التي هى حديثنا فى هذا المقال وسوف نقدم إليكي لتتعرفي على طريقة صنع الجبنة البيضاء بمكونات متوفرة في كل مطبخ مثل الحليب والخل والملح، وبهذه المكونات سوف نصنع جبنة بيضاء بطعم ورائحة جميلة جدا. مكونات الجبنة البيضاء من اللبن ثلاثة كيلو من حليب البقر الطازج

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبة البركة

نصف كوب صغير من الخل طريقة عمل الجبنة البيضاء من اللبن فى البداية نحضر وعاء ونضع به ثلاثة كيلو من الحليب ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركه لمدة خمسة دقائق حتى الغليان، وحتى يتخلص الحليب من كل البكتريا والميكروبات.

وبعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ثم نضيف إليه نصف كوب صغير من الخل الأبيض ويتم تقليبه جيدا.

ثم نترك الحليب جانبا حتى يبرد، وبعد ذلك نضعه في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يتكتل الحليب ويظهر سائل شفاف أبيض من أعلى.

ثم نترك الحليب جانبا حتى يبرد، وبعد ذلك نضعه في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يتكتل الحليب ويظهر سائل شفاف أبيض من أعلى. وبعد ذلك نقوم بتصفية السائل الموجود بالوعاء ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبة البركة ثم نضعه في قطعة من الشاش، وبعد ذلك نقوم بالضغط على قطعة القماش حتى تتجمع الجبنة.

وبعد ذلك نقوم بوضعه فى مصفاة ونتركه لمدة ثلاثة أيام حتى تصبح جبنة بيضاء وتقدم بألف صحة وهنا.

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