بطريقة فرد مورقة توريق طريقة عمل الفطير المشلتت على أصوله بطريقة الفلاحين بطعم طري ولذيذ

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عمر شويل - جدة من الأكلات اللذيذة وذات الطعم الرائع والمحبب هو الفطير المشلتت حيث أنه يعشقه أغلبية الناس سواء الكبار أو الصغار، وعادة نجد العديد من الأشخاص يفضلون شراؤه جاهز من المخابز فهو يتسم بأنه طري ومورق ومقرمش ولكنه يحتوي على كمية كبيرة جدا من السمنة، فهذه الدهون تؤثر بالضرر على صحة الإنسان وتسبب في أمراض خطيرة للقلب لذلك يمكننا أن نقوم بعمل الفطير المشلتت في البيت أفضل من شراؤه، فقد تجد بعض السيدات مشكلة أو صعوبة في خبزه في المنزل لأنهم يعتقدون أنه لا يكون مورق ومقرمش مثل الجاهز، ولكن إعتقادهم خاطئ فمن الممكن أن نقوم بعمله بنفس الطعم ونفس الشكل وغير ذلك فإنه سهل جدا في تجهيزه، ويمكن أن نتناول الفطير المشلتت في أي وجبة من الوجبات اليومية مثل الفطار والغذاء والعشاء وعادة نقدمه مع طبق من الجبنة والعسل الأبيض أو الأسود والمربي وغيرهم، وطريقة خبز الفطير المشلتت في المنزل سريعة ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة فهو لا يتطلب سوي الدقيق وماء للعجن ورشة من الملح والسكر، ومن ضمن المكونات الخميرة أو البيكينج بودر أو من الممكن أن نستغني عنهم. مكونات الفطير المشلتت كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من السمنة البلدى والزبدة.

كمية مناسبة من القشطة. طريقة عمل الفطير المشلتت قومي بإحضار طبق عميق ونضع به كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

وبعد ذلك نضيف ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم خلطهم مع بعض ثم يتم وضع كمية مناسبة من الماء الدافئ مع الإستمرار في العجن.

ونستمر في عجن المكونات لمدة عشر دقائق تقريبا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية ونضع غطاء عليها ونتركها حتى ترتاح لمدة ربع ساعة.

وبعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة ونقسمها لعدة كرات متساوية الحجم ونتركها لكي ترتاح أيضا ولابد من دهن هذه الكرات بالسمنة.

وبعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة ونقسمها لعدة كرات متساوية الحجم ونتركها لكي ترتاح أيضا ولابد من دهن هذه الكرات بالسمنة. ثم قومي بفرد هذه الكرات لتكون على شكل دائري ورقيقة جدا وبعد الإنتهاء ولكي يسهل فردها لابد من دهنها بخليط من السمنة والزبدة الزائبة.

ثم نضع ثلاث كور من التي تم فردهم فوق بعض ونضع كمية من السمنة بين كل طبقة وأخرى ونقوم بتكويرها مرة أخرى ونحضر صينية وندهنها بالسمنة.

ثم نضع الفطير التي تم تكويرها في الصينية ونفردها بها ويتم دهنها بالقشطة وقومي بإدخالها في الفرن ونتركها ليكون لونها ذهبي.

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