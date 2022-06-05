نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كريم جليسوليد تعالي أقولك هيعمل ايه لبشرتك عند دهنه كل يوم لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد أشياء عديدة تساعد على تبييض البشرة ومن ضمن هذه الأشياء هي الكريمات والوصفات الطبيعية والماسكات فمن المعروف أن الفتاة تبحث عن أفضل إستخدام يعمل على تفتيح الوجه، حيث نجد عدد من السيدات يفضلون إستعمال أنواع معينة من كريمات التفتيح ولكن ليس كل الأنواع تكون مفيدة للبشرة لأن توجد أنواع منها تحتوي على مواد كيميائية، وأن هذه المواد تتسبب في تدهور البشرة تماما لذلك لابد من تجنب إستخدامها ولكن توجد كريمات أخرى تكون مفيدة ومنها هو كريم بانثينول أو كريم جليسوليد، وهذه الأنواع يمكن أن نستخدمها في تبييض البشرة ولكن من خلال خلطهم مع مكونات طبيعية مثل مسحوق النشا أو القهوة وغيرهم من المكونات المتوافرة في المطبخ، فهي تسمى بالخلطة أو بالوصفة الطبيعية وفي هذا المقال نقدم أسرع خلطة لتبييض البشرة وعلاجها من مشاكل كثيرة وهي خلطة كريم جليسوليد، فأن هذه الخلطة تعمل على تفتيح الوجه في خلال شهر واحد فقط فتكون البشرة بيضاء وصافية وملمسها ناعم ولا يوجد بها أي عيوب، فهي تقضي تماما على الهالات السوداء وعلى البقع الداكنة والكلف ويكون لها دور أيضا لترطيب البشرة الجافة، ويمكن أن نستخدم خلطة كريم جليسوليد في تبييض بشرة الجسم وتفتيح المناطق الداكنة حيث أن هذا الكريم يحتوي على مواد مفيدة تعالج البشرة إذا وجد بها أي مشكلة وهذه الخلطة سريعة في تحضيرها ومفعولها. مكونات خلطة كريم جليسوليد لتبييض البشرة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جليسوليد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون. طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد لتبييض البشرة نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جليسوليد ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال ونصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

ويتم مزج جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ونقوم بوضع هذه الخلطة علي البشرة و نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.

وبعد مرور هذا الوقت قومي بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد وغسول مناسب لنوع البشرة ثم يتم تجفيف الوجه.

ونضع مرطب على البشرة ونقوم بتكرار خلطة كريم جليسوليد مرة واحدة في الإسبوع لكي يتم الحصول على النتيجة المطلوبة ومن الممكن أن يتم تكرارها مرتين في الإسبوع.

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