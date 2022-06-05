نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية بالتتبيلة السرية بكل تكاتها وأسرارها وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد كفتة الحاتي من ألذ المأكولات والتي يحبها معظم الناس وهي من الأكلات المعروفة في أغلبية الدول العربية ويتم تقديمها في العزائم وغيرها، ومن الممكن أن نقوم بعملها بعدة طرق مختلفة وعادة يمكن أن يتم عمل الكفتة بالفراخ المفرومة أو باللحمة أو بالبطاطس وغيرهم، ولكن الكفتة ذات الطعم الرائع والجميل هي كفتة الحاتي ونقوم بعملها بإستخدام اللحمة المفرومة ونضيف إليها الملح والفلفل وعدد من البهارات أو التوابل وكذلك نضع البصل المبشور والثوم ونضيف العيش الفينو المبلل أو البقسماط الناعم، ومن المعروف أن هذه الكفتة تكون على شكل أصابع متساوية الحجم أو ممكن أن يكون علي شكل كور ويمكننا أن نقوم بحشوها بالجبن أو نستغني عنها، ويتم تقديم كفتة الحاتي في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء مع طبق من البطاطس المقلية وسلطة طحينة والخبز ويمكننا أن نضعها في سندوتشات مثل التي يتم تقديمها في المطاعم، ويمكن أن يتم عملها على الفحم أو في الفرن أو في أسياخ ويتم تزيينها برشة من البقدونس المفروم. مكونات كفتة الحاتي في المنزل كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

كوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم.

كوب واحد كبير من البقدونس المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر.

ثلاث قطع من الفحم. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل نحضر وعاء عميق ونضع به كيلو واحد من اللحمة المفرومة ونضيف إلى اللحمة حبتان كبيرتان من البصل تكون مبشورة.

ثم نضع ثلاث فصوص من الثوم المبشور ويتم إضافة كوب واحد كبير من البقدونس المفروم وكوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم.

وقومي بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وجوزة الطيب والزنجبيل والقرفة البودر ويتم عجنهم مع بعض لكي نحصل على عجينة متماسكة.

ونضع العجينة في الثلاجه ونتركها لكي ترتاح لمدة ساعة تقريبا ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ونقوم بتشكيل الكفتة لتكون على شكل أصابع متساوية الحجم ونحضر صينية ونضع ورق ألمونيوم بها وندهنها بالزيت ونضع أصابع الكفتة في الصينية وبعد الإنتهاء نضعها في الفرن ونتركها ليتم تسويتها.

وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن ونضع بها قطع الفحم المشتعلة ونقطة من الزيت ويتم تغطية الصينية ثم نقدمها بوضعها في الطبق.

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