نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الزيتون في البيت بمكونات غير مكلفة وبخطوات زي محلات الطرشي في المقال التالي

عمر شويل - جدة من ألذ وأطعم وأشهي المخللات هو مخلل الزيتون سواء الزيتون الأخضر أو الزيتون الأسود لأنه يعتبر من المقبلات التي تعمل على فتح الشهية عندما يقدم مخلل الزيتون بجوار المشويات والساندويتشات والمقليات أو بجوار الأكلات الشعبية، وللزيتون فوائد هائلة فهو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والصوديوم والكالسيوم والحديد فكل هذه العناصر مفيدة جدا لصحة الجسم فهي تعمل على المحافظة على القلب وتحميه من الجلطات وتقليل نسبة الكوليسترول وتقوى الجهاز المناعي وتعمل على تنشيط وتقوية الذاكرة وتعالج فقر الدم، وعند تناول الزيتون فإنه يعمل على الإحساس بالشبع وبالتالي يساعد فى فقدان الوزن، وللزيتون إستخدامات عديدة فهو يعتبر مكون أساسي فى عمل خلطة البيتزا ويستخدم فى حشو الجلاش أو السمبوسك أو الكريب، ويستخدم الزيتون في صناعة الزيت الذى يدخل فى عمل العديد من الأكلات والحلويات، ويستخدم زيت الزيتون أيضا فى تفتيح البشرة وعلاج مشاكل الشعر فهو يساعد على تنعيم وتطويل الشعر ويزيل قشرة الرأس ويستخدم فى علاج تشققات الشفايف والكوعين والقدمين، ويستخدم زيت الزيتون كعلاج قوي لعلاج الإمساك الشديد، ويمكن عمل الزيتون مخلل بطعم مملح وجميل فمن الأفضل والأضمن أن تقوم ربة. المنزل بعمله فى المنزل، وسر نجاح مخلل الزيتون لابد أن يتم نقعه أيام وعدم فتح البرطمان خلال أيام نضجه، ويمكن إضافة بعض الخضروات إلى مخلل الزيتون مثل الجزر أو القرنبيط أو الخيار. مكونات مخلل الزيتون كيلو واحد من الزيتون

كمية مناسبة من الماء

كمية مناسبة من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل

حبة من ورق اللورا

ثلاثة ثمرات من الفلفل الأخضر الحار

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة فصوص من الثوم المقطع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

برطمان من الزجاج أو البلاستيك طريقة عمل مخلل الزيتون أولا نقوم بغسل الزيتون جيدا بالماء ثم نقوم بإستخدام سكينة بشق الزيتون.

وبعد ذلك نحضر إناء به كمية من الماء ونضع به الزيتون ونتركه ليتم نقعه لمدة خمسة أيام مع تغيير وتجديد الماء حتى نتخلص من مرارة الزيتون.

ثم نحضر إناء ونضع به الملح والماء والخل ويتم تقليبه حتى يذوب الملح.

ثم نحضر البرطمان ونضع به الزيتون وورق اللورا والفلفل الأخضر الحار وعصير الليمون والثوم المقطع وزيت الزيتون ثم نقوم بإضافة محلول الملح ثم نضغط عليها باليد حتى يخرج منها الهواء ثم نغلق البرطمان ونتركها لمدة خمسة عشر يوما.

وبعد خمسة عشر يوما يصبح مخلل الزيتون جاهز للتقديم وبألف صحة.

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