نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة الرهيب لتبييض وتقشير الوجه والجسم وإزالة الأسمرار والبقع الداكنة من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البشرة من أكثر الأشياء التي تهتم بها جميع الفتيات بلا إستثناء حيث أن تتواجد بالبشرة العديد من المشكلات التي لابد من علاجها حتى تكون جذابة وملفتة للأنظار، ومن المعروف أن الفتاة تعتني بالوجه بشكل كبير وملحوظ لأنها تهتم دائما بجمالها وأناقتها ونجد كل الفتيات يستخدمون مستحضرات التجميل لأنها تساعدها في الحصول على بشرة بيضاء وخالية من أي مشكلة، ولكن هذه المستحضرات ممكن أن تضر البشرة وتتسبب في ظهور حساسية بها وإلتهابات وبقع حمراء اللون وخاصة للبشرة الحساسة مثل البشرة الدهنية، لذلك لابد من أن نتجنب إستعمال مستحضرات التجميل لأنها تحتوي على مواد لا تصلح لأي نوع من أنواع البشرة، وغير ذلك أن أحيانا يوجد بالوجه بعض المشاكل ومنها هي مشكلة التجاعيد والخطوط الرفيعة وأيضا مشكلة الهالات السوداء والبشرة السمراء ووجود المسام الواسعة والتي تظهر بوضوح على البشرة، وكذلك مشكلة التصبغات والحروق التي تنتج من أشعة الشمس والتعرض لها بشكل كثير ووجود خلايا الجلد الميتة ويوجد غير ذلك العديد، فيمكننا أن نستخدم ماسك أو خلطة طبيعية تعمل على علاج معظم هذه المشاكل وتقضي عليها تماما، وبطريقة طبيعية دون ضرر للبشرة، ومن الماسكات القوية التي تساعد على ذلك هو ماسك القهوة فهذا الماسك له دور كبير وفعال ويجعلنا نتخلص بشكل نهائي من مشكلة الإسمرار وإزالة الجلد الميت، وكذلك يساعد على تنعيم وترطيب البشرة الجافة ولابد من إستخدامه مرة واحدة في الإسبوع حتي يتم الوصول إلى النتيجة المرغوب فيها. مكونات ماسك القهوة للوجه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة عمل ماسك القهوة للوجه قومي بتجهيز وعاء ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ونقوم بخلط كل هذه المكونات التي تم ذكرها مع بعض ثم يتم غسل البشرة بإستخدام الماء الفاتر ونضع هذا الماسك دون أن نجفف البشرة.

ونقوم بخلط كل هذه المكونات التي تم ذكرها مع بعض ثم يتم غسل البشرة بإستخدام الماء الفاتر ونضع هذا الماسك دون أن نجفف البشرة. ونترك الماسك على الوجه حتى يجف تماما وبعد ذلك قومي بالتدليك على البشرة لإزالة هذا الماسك ولكي نقوم بتنظيف البشرة.

ثم يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد ونضع كريم مرطب عليها ولابد من تكرار ماسك القهوة مرة واحدة في الإسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر القهوة الرهيب لتبييض وتقشير الوجه والجسم وإزالة الأسمرار والبقع الداكنة من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.