نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل كوب حليب إلي كريم شانتيه مثل الحلواني في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدخل الكريم شانتيه في حلويات كثيرة ويضيف لها طعم مميز ورائع مثل القطايف والبسبوسة والكنافة، ولأننا نهتم دائماً بكِ وبصحتك وفرنا لكِ طريقة لعمل الكريم شانتيه في المنزل بكوب واحد من الحليب والنتيجة نفس الطعم وابتعدي عن شرائه جاهزا بعد الآن، لأن الجاهز على الأغلب يكون غير صحي كما أن طريقة تصنيعه مجهولة، ولمعرفة جميع تفاصيل طريقة التحضير تابعوا المقال. طريقة عمل الكريم شانتيه بكوب واحد من الحليب كوب من الحليب كامل الدسم.

ملعقة جيلاتين كبيرة ويكون نباتي.

حوالي ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان من السكر البودرة

ملعقة فانيليا. طريقة تحضير الكريم شانتيه من كوب من الحليب في ربع كوب الماء الدافئ ضعي ملعقة الجيلاتين وقومي بتذويبه على حمام ماء.

في حلة نضع كوب من الماء ثم كوب من الحليب ونتركهم على النار لكي يغلي

الحليب.

بعد ذلك نرفع الحلة عن النار.

في الخلاط الكهربي نضع الجيلاتين المذوب والحليب ونشغل الخلاط حتى يصبح الخليط بقوام ناعم مثل الكريمة الجاهزة.

نضع إليه نكهة الفانيليا بعد ذلك أو أي نكهة مفضلة وتقلب الكريمة.

قومي بسكبها في علبة أو برطمان بغطاء محكم وتوضع في الثلاجة لحين استعمالها. طريقة عمل قطايف بالكريم شانتيه المكونات كوبين دقيق.

نصف كوب دقيق سميد.

ملعقة ماء ورد.

كوبين ماء.

ملعقة بيكنج بودر.

شربات.

كريم شانتيه. طريقة التحضير: في الخلاط أضيفي الدقيق والماء ودقيق السميد والبيكنج بودر وماء الورد وبعد ذلك امزجيهم حوالي دقيقة أو دقيقتين.

ضعيه في وعاء وانتظري حتى يرتاح.

ضعيه في وعاء وانتظري حتى يرتاح. في طاسة ساخنة قومي بسكب الخليط على شكل دائرة.

بعد أن يصبح الوجه السفلي للعجينة ذهبي اخرجيها من النار.

بعد عمل الكمية كلها اتركيها حتى تبرد.

بعد عمل الكمية كلها اتركيها حتى تبرد. قومي بحشوها بالكريم شانتيه واغلقيها.

رشي عليها الشربات وتصبح جاهزة للتقديم.

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