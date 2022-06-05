نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإطلاله متميزة.. اصبغي شعرك طبيعياً باللون الزيتوني الجذاب بأبسط الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون الزيتوني طبيعياً، تهتم الفتيات بمختلف المراحل العمرية بمظهرها الجذاب والمميز، التي تجعلها في شكل أفضل وجديد، ولا سيما أن الشعر من أهم الأشياء التي تميز الفتيات لذلك يبحثون عن ألوان جديدة، ومن الضروري اختيار اللون الذي يليق على لون كل بشرة، حيث تجد هناك ألوان كثيرة مثل الأحمر والأشقر والنحاسي والبني الفاتح بالإضافة إلى اللون الزيتوني الذي يعشقه الجميع، ويفضل السيدات استخدام الصبغات الطبيعية لكي لا تسبب أي ضرر بالشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل صبغ الشعر باللون الزيتوني طبيعياً دون الحاجة إلى شراء الصبغة الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية تسبب تلف وتساقط الشعر، وصرف مبالغ باهظة في صالون التجميل.

صبغ الشعر باللون الزيتوني طبيعياً

يمكنك معرفة طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني طبيعياً من خلال المكونات والخطوات التالية، فيمكنك تطبيقها بالمنزل للحصول على أفضل إطلاله لشعرك بدلاً من الذهاب لصالون التجميل وصرف مبالغ باهظة، فتلك الصبغة تحضر بخطوات سهلة وبسيطة.

المكونات

ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

نصف كوب من الخل.

ملعقتين من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة من العسل.

فازلين.

جوانتي.

فرشاة ناعمة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به القرفة المطحونة مع الخل والزيت بالإضافة إلى العسل الأبيض، ونقلبهم جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح الخليط متجانس.

نترك هذا الخليط لمدة ثلاث ساعات حتى تخمر.

أضيف بعد ذلك عصير الليمون، ونقلبهم جيداً.

قومي بارتداء الجوانتي وتقسيم الشعر إلى أربع أجزاء.

ينبغي دهن الوجه من أعلى بالإضافة إلى الأذنين والرقبة بالفازلين لكي لا يتأثروا بلون الصبغة.

نضع الصبغة على الشعر باستخدام الفرشاة والتأكد من توزيع الصبغة جيداً.

تترك على الشعر لمدة ساعتين ومن الممكن أن يزيد عن هذا الوقت.

يغسل الشعر جيداً والبلسم ويفضل عدم غسل الشعر لمدة ثلاث أيام بالإضافة إلى عدم استخدام أي شامبو يحتوي على مادة الأمونيا.

يجفف الشعر جيداً ومن ثم نضع عليه أي نوع كريم مرطب متوفر لديك.

سوف تحصلين على صبغ الشعر باللون الزيتوني طبيعياً دون الحاجة إلى استخدام الصبغات الجاهزة المكلفة.

كيفية الحفاظ على صبغة الشعر