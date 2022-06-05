طريقة قلي الباذنجان بدون زيت معلقه صغيرة علي الباذنجان وعمره ما هيشرب زيت وشوفوا طريقتي

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عمر شويل - جدة يفضل الكثير تناول الباذنجان، خصوصا وأنه من الأكلات الشعبية التي يحبها أغلب الأسر المصرية، والباذنجان يمكن إعداده بأكثر من طريقة مما يجعله سيد الوجبات على السفرة المصرية، ومن أكثر الطرق المحبوبة للناس هو الباذنجان المقلي، إلا أن مشكلة تشرب الباذنجان للزيت أثناء القلي هي مشكلة تؤرق أغلب الأشخاص المحبين لهذه الوجبة، ومن هنا نقدم لكم عدة طرق مختلفة للتخلص من هذه المشكلة. طريقة قلي الباذنجان بدون زيت قلي الباذنجان بدون زيت هي من أكثر الطرق التي تبحث عنها سيدات المنازل، حتى تستطيع تقديم وجبة من الباذنجان دون أن تكون مليئة بالزيوت.

يقطع الباذنجان إلى شرائح، ويوضع في وعاء ملئ بالماء المغلي، ويتم إضافة ملعقتين من الملح.

يتم ترك الباذنجان في الماء المغلي عشر دقائق حتى يتحول لون الماء المغلي إلى لون بني.

قومي بتصفية شرائح الباذنجان من الماء جيدا.

ضعي كمية قليلة من رذاذ الزيت المضغوط على مقلاة على نار متوسطة.

بعد ذلك قومي بإضافة شرائح الباذنجان على المقلاة واتركيها حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

وبعد ذلك قومي بإخراج الباذنجان على منديل نظيف حتى تتخلصي من الزيت الموجود. طريقة قلي الباذنجان بإضافة قليل من الطحين عادة ما تقوم بعض السيدات بإضافة بعض المواد الأخرى حتى تستطيع قلي الباذنجان بدون زيت ومن أهم هذه الطرق هي إضافة القليل من الطحين.

في البداية يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح و تفرد على صينية.

بعد ذلك يتم إضافة القليل من الملح على الباذنجان، ويترك على مصفاة للتخلص من المياه.

بعد ذلك يتم أخذ شريحة من الباذنجان و غمسها في الدقيق لتكوين طبقة خفيفة على الشريحة.

ويتم فعل نفس الطريقة في باقي شرائح الباذنجان.

بعد ذلك يتم وضع مقلاة على النار بها القليل من الزيت، ويتم وضع الباذنجان بهت حتى يتحول لونه إلى الأصفر.

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