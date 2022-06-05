نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق لمدة 5 أيام وسوف تحدث المعجزة وفق أحدث الدراسات في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد زيت الزيتون والليمون من الأشياء التي تستخدم في أضافتهم على الطعام، ويحتوي زيت الزيتون والليمون على الكثير الفوائد التي تعالج العديد من الأمراض، حيث أن وضع زيت الزيتون والليمون معًا يكون لهم فائدة كبيرة سوف نتعرف عليها في هذا المقال.
فوائد زيت الزيتون والليمون
هناك الكثير من فوائد زيت الزيتون والليمون ومن هذه الفوائد نسردها لكم في السطور التالية.
- تناول زيت الزيتون والليمون على الريق يساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير، كما يمكن وضعهما على السلطة.
- يساعد على عملية الهضم فيقلل من الأمساك.
- يساعد في علاج حصوات المرارة تناول كوب من عصير الليمون مع ملعقة من زيت الزيتون في الصباح.
- يعالج ألم المعدة.
- يساعد على التخلص من التوتر والقلق.
فوائد زيت الزيتون والليمون لمدة ٥ ايام على البشرة
يوجد العديد من فوائد زيت الزيتون والليمون على البشرة حيث يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يعطي البشرة النضارة والحيوية، من هذه الفوائد نطرحها لكم فيما يلي.
- يجعل البشرة صافية خالية من الحبوب.
يساعد في علاج الهالات السوداء، يمكن وضع ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من زيت الزيتون ويتم تدليك البشرة بطريقة دائرية برفق لمدة دقيقة، ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ.
- يمكن استخدام زيت الزيتون والليمون للتخلص من الجلد الميت على البشرة.
- حيث أنه من المعروف أنه يجعل البشرة ناعمة وبدون تجاعيد ويقضي على البقع الداكنة، وضع ملعقة عصير ليمون مع ملعقة زيت زيتون ونقلب جيدًا، ثم نضعهم على البشرة لمدة ساعة ونشطف البشرة بالماء الدافئ.
- كما أنه يمكن وضع زيت الزيتون والليمون على الجسم يجعله ناعم ورطب مما يساعد أيضًا على التخلص من أي بقع داكنة على الجسم.
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