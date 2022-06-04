نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية للتخلص من الشيب والنتيجة من استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة الشيب من المشاكل التي تزعج النساء والرجال وخاصة الشباب منهم، فقد يظهر الشيب تدريجيا بسبب تقدم سنوات العمر وذلك يحدث عندما يتوقف الشعر عن إنتاج مادة الميلانين التي تمنح الشعر اللون الأسود فيتحول الشعر تدريجيا إلى اللون الأبيض وقد يحدث الشيب في مراحل مبكرة من العمر ويكون ذلك ناتج عن عدة عوامل وراثية أو بسبب عوامل نفسية فإذا تعرض الشخص للخوف الشديد أو الإنفعال الشديد فقد يؤدي ذلك إلى ظهور الشيب، بالإضافة إلى نقص الفيتامينات الهامة للشعر والتي تحفزه على إفراز مادة الملانين أو سوء التغذية أو بعض الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي.

ويبحث العديد من النساء والرجال عن حل هذه المشكلة بطريقة طبيعية والتخلص من كابوس الشيب نهائيا ولذلك فاليوم سوف نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية التي تحد من ظهور الشيب.

وصفة التخلص من الشيب بإستخدام أوراق الكاري

المكونات

ربع كوب من زيت جوز الهند.

أوراق من الكاري.

طريقة الاستخدام

في إناء عميق نقوم بوضع زيت جوز الهند وأوراق الكاري.

نرفع الإناء على النار ونتركه ليغلي قليلا حتى تتحول أوراق الكاري إلى اللون الأسود.

نرفع الإناء من النار ونقوم بتصفية الوصفة جيدا ونتركها لتبرد تماما.

نقوم بوضع الوصفة على شعر نظيف من الجذور إلى الأطراف قبل النوم مع عمل تدليك خفيف بها ونقوم بلف الشعر جيدا.

في الصباح يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو.

وصفة التخلص من الشيب بإستخدام البصل

المكونات

3 ملاعق كبيرة من ماء البصل.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

في وعاء صغير نقوم بإضافة ماء البصل وعصير الليمون ونمزجهم جيدا.

نقوم بوضع الوصفة على شعر نظيف ومغسول لمدة ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الدافئ.

وصفة التخلص من الشيب بإستخدام زيت اللوز

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام