نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطيرة الطاسة البسيطة جداً دون عجن وبدون فرن في أقل من 10 دقائق في المقال التالي
عمر شويل - جدة دائما ما تسعى كل ربات البيوت على تقديم كل ما يرغب في أفراد أسرتها، بالإضافة إلى أنها تبحث عن الأسهل والأسهل، وفطائر الطاسة واحدة من أشهر أنواع المعجنات التي لا تحتاج لعجن ولا لفرن في أقل من 10 دقائق تكون جاهزة، فأصبحت هي الآن الأكثر بحثاً عبر محركات البحث في الوطن العربي، حيث أن الجميع أصبح يعشق طعمها الخطير والذي لا يقاوم، فهناك الكثير من الحشوات التي يمكن وضعها في فطائر الطاسة سواء الجبن، أو الخضروات، أو اللحوم، والسلامي وغيرها، وتميزت تلك الوصفة بأنها الأسهل والأسرع والتي تدخل السرور والسعادة على قلوب الكثيرون كباراً وصغاراً، والتي يمكن تقديمها في وجبة الفطور أو العشاء لأنها خفيفة جداً على المعدة، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم طريقة عمل فطائر الطاسة البسيطة دون عجن ولا فرن.
المكونات:
- 2 كأس دقيق أبيض منخول جيداً.
- ذرة ملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- كأس إلا ربع لبن.
مكونات الحشو:
- نصف كوب جبنة موتزاريلا.
- نصف كوب زيتون أخضر.
- مقدار بسيط من البسطرمة.
طريقة التحضير:
من خلال خطوات بسيطة جداً وسهلة يمكن أن يتم إعداد أحلى فطائر الطاسة السهلة جداً، والخطوات هي:
- في طبق كبير نضع فيه الملح والبيكنج بودر والسكر والدقيق ونقلب المكونات لتتداخل معاً.
- ننزل بمقدار الزيت واللبن ونستمر في العجن الجيد باليدين لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- بعد أن تأكدنا أن العجينة أصبحت ملساء وناعمة تشكل العجينة لكور متوسطة الحجم.
- نضع العجينة في طبق مدهون بالزيت وتترك لترتاح نصف ساعة.
- نقوم بفرد العجينة بالنشابة على سطح مفرود، ونضع عليها الجبن والزيتون والبسطرمة، ونحضر قطعة من العجينة ونفردها بالنشابة.
- ثم توضع على العجينة التي يوجد بها الحشو، ونغلقها جيداً من الأطراف.
- تكرر تلك الخطوة السابقة لتنتهي كمية العجينة كله.
- نحضر طاسة كبيرة غير قابلة للالتصاق، وتجهن بالقليل من الزيت ونضع بها العجينة وتترك على نار هادئة قليلاً، ثم تقلب على الجانب الأخر.
- بعد أن تنضج الفطيرة تخرج من المقلاة وتوضع في طبق التقديم، وتقدم وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.
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