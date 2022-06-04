نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطيرة الطاسة البسيطة جداً دون عجن وبدون فرن في أقل من 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما ما تسعى كل ربات البيوت على تقديم كل ما يرغب في أفراد أسرتها، بالإضافة إلى أنها تبحث عن الأسهل والأسهل، وفطائر الطاسة واحدة من أشهر أنواع المعجنات التي لا تحتاج لعجن ولا لفرن في أقل من 10 دقائق تكون جاهزة، فأصبحت هي الآن الأكثر بحثاً عبر محركات البحث في الوطن العربي، حيث أن الجميع أصبح يعشق طعمها الخطير والذي لا يقاوم، فهناك الكثير من الحشوات التي يمكن وضعها في فطائر الطاسة سواء الجبن، أو الخضروات، أو اللحوم، والسلامي وغيرها، وتميزت تلك الوصفة بأنها الأسهل والأسرع والتي تدخل السرور والسعادة على قلوب الكثيرون كباراً وصغاراً، والتي يمكن تقديمها في وجبة الفطور أو العشاء لأنها خفيفة جداً على المعدة، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم طريقة عمل فطائر الطاسة البسيطة دون عجن ولا فرن.

المكونات:

2 كأس دقيق أبيض منخول جيداً.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كأس إلا ربع لبن.

مكونات الحشو:

نصف كوب جبنة موتزاريلا.

نصف كوب زيتون أخضر.

مقدار بسيط من البسطرمة.

طريقة التحضير:

من خلال خطوات بسيطة جداً وسهلة يمكن أن يتم إعداد أحلى فطائر الطاسة السهلة جداً، والخطوات هي: