نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الهنود.. رشيها علي شعرك 7 أيام والكل هيسالك عن طول وكثافة شعرك تطويل وترطيب ولمعان رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم جميع السيدات والفتيات بشعر طويل وكثيف وذلك بعد تعرض جميع السيدات والفتيات شعرهن إلى التساقط وظهور الفراغات وذلك بسبب تعرض الشعر لكثير من العوامل المضرة مثل غسل الشعر بشكل يومي، استخدام الشامبو الغير صحي، استخدام الصبغات الغير صحية التي تؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه وهيشانة، استخدام المياه المليئة بالكلور، عوامل البيئة المحيطة بينا من أتربة وشمس والبرد الشديد لذلك نجد أن تلك العوامل تؤدي إلى تساقط الشعر وظهور الكثير من الفراغات لذلك قامت الكثير من النساء بالبحث عن الطرق التي تساعد على تطويل وتكثيف الشعر ليتم إيجاد وصفة فعالة عن طريق رشها على الشعر لمدة أسبوع واحد تغير من الشعر تماما وتساعد على تطويله وتكثيفه وانبات الفراغات لذلك سوف نوضح طريقة استخدام الوصفة من خلال هذا المقال.

وصفة إنبات الفراغات للشعر

نجد أن تلك الوصفة من أهم الوصفات الطبيعية التي عن طريقها يتم إنبات الفراغات الموجودة في الشعر وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قرنفل.

روز ماري.

ورق غار.

كوب ماء.

طريقة تحضير وصفة إنبات الفراغات

نجد أن تلك الوصفة مهمة جدا للشعر ولها مفعول جبار على الشعر حيث عن طريقها يتم تحسين صحة الشعر وتساعد على تطويل الشعر، تقوي جذور الشعر وتخلصنا من القشرة وتقوم بتنشيط الدورة الدموية الموجودة في الشعر وعندما نحضرها نجدها تحتاج إلى عدة خطوات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الفرنفل وورق الغار والروز ماري ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بعد ذلك بوضع كوب الماء عليهم ويتم رفع الخليط على النار ونتركه يغلي ثم نقوم بتقليبه بين الحين والأخر.

نترك الخليط يغلي حتى ينزل جميع فوائده التي به .

ثم بعد ذلك يرفع الخليط من على النار ونقوم بوضعه جانبا ونغطيه جيدا.

نترك الخليط يهدا ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته ووضعه في بخاخ.

يتم استخدام ذلك البخاخ يوميا قبل النوم لمدة ٧ أيام متواصلة وسوف نحصل على نتيجة هائلة للشعر.

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة من زبت الزيتون مع ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الثوم المفروم ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك وسوف تلاحظين الفرق بين أيام فيططول وكثافة وجمال شعرك من أول استعمال قومي بوضع هذا الخليط علىسشعرك واحصل على شعر طويل وصحي جدا وكثيف كشعر الهنديات من أول استعمال

استخدام القرنفل مع الشامبو من أهم الخطوات التي تساعد في زيادة طول الشعر والتخلص من قشور الشعر التي تسد المسام, كما أنه يمتص اي دهون زائدة في الشعر ويقلل من التساقط ويتم استخدام هذه الطريقة عن طريق وضع كمية من أعواد القرنفل في عبوة الشامبو ويرج جيد ويترك خمس ايام وبعد ذلك يتم استخدامه بشكل عادي وبعد ذلك يتم استخدامه بالطريقة المعتادة على الشعر ولكن يترك خمس دقائق قبل غسله من الشعر.