نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة كعك الحليب بالسمسم هش وخفيف مثل القطن لأطيب فطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الكعك بالحليب والسمسم من أفضل أنواع المعجنات التي تتمتع بطعم خطير، والتي يمكن إعدادها في البيت بكل سهولة دون تكاليف باهظة، وعادة ما يتم تقديمها خلال وجبة الفطار أو العشاء كوجبة خفيفة، وتعتبر تلك الوصفة من الوصفات السهلة والبسيطة جداً والتي تتمتع بقوام هش خفيف يشبه القطن، وهذا ما يميزها عن غيرها من المعجنات الأخرى، فدائما ما تحرص كل ربات البيوت على إعداد كل ما لذ وطاب لعائلتها، والمعجنات لها مكانة خاصة عند الجميع، لذلك هي مطلب مستمر من قبل الكبار والصغار، ونوافيكم في هذا المقال الآن طريقة عمل كعك الحليب بالسمسم خطوة بخطوة فتابعونا لإعدادها في وجبة الفطار. المكونات: كيلو من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة مسحوق بكينج بودر.

2 بياض بيضة ونحتفظ بالصفار.

700 ملي لبن دافئ.

كوب زبدة طرية. مكونات خليط الوجه مقدار ربع كوب لبن.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 صفار بيض.

سمسم محمص. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتقليب اللبن مع الخميرة والسكر والخميرة الفورية في وعاء، ويترك الوعاء مع تغطيته لمدة 10 دقائق حتى يتفاعل الخليط.

في وعاء مناسب للعجن نقوم بوضع الدقيق بعد نخله جيداً، ونضيف له الملح والبيكنج بورد وبياض البيض والزبدة ونقلب المكونات معاً باليدين.

نضيف خليط اللبن والخميرة للدقيق، ونبدأ بالعجن الجيد باليدين لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

نقوم بلم العجينة وتشكل على هيئة كورة، وتحفظ في وعاء مدهون بالزيت، وتترك العجينة لترتاح لمدة ساعة كاملة.

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة لكرات متساوية، ونفرد كل كرة على حد بشكل طولي ثم تلف كشكل الضفيرة تماماً، ثم نقوم بأغلاقها كالدائرة، ونحرص على علق الأطراق ببعضها، وتكرر الخطوة مع باقي العجين.

في صينية مدهونة بالزبدة أو مفرود بها ورق الزبدة نرص كعك اللبن.

نقوم بتقليب اللبن مع صفار البيض والفانيليا جيداً، ويدهن بالمزيج وجه الكعك مع رش السمسم على الوجه.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة، وهذا حتى ينضج الكعك تماماً ويأخذ اللون الذهبي المميز.

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