نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل الحلويات الباردة أصابع جوز الهند بالشكولاتة أحلى حلوى تقدميها لأسرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلوى أصابع جوز الهند بالشكولاتة ، من أجمل الحلويات التي يعشقها الأطفال, وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة ويرغبون في شرائها من المحلات بأسعار غالية الثمن وهي تعرف بطعمها ورائحتها الجميلة وشكلها المميز الذي يجذب الناس إليها، من أشهر أنواع الحلويات التي تقدم في جميع أنحاء العالم، كما تعرف الأصابع بقوامها المتماسك، وهو من الحلويات التي تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كما تعطي للجسم الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة فهى تعطي لهم طعم مميز ورائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أصابع جوز الهند اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل أصابع جوز الهند اللذيذة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بصنع حلوى باردة بالمنزل وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من جوز الهند. كوب من الحليب المكثف. كوب من الشكولاتة النوتيلا ثقيلة القوام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع جوز الهند بالشكولاتة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر بولة ونضع به جوز الهند، والحليب المكثف ونقلبهم جيداً بواسطة اليد حتى نحصل على خليط متماسك.

نقوم بتشكيل الخليط إلي أصابع متوسطة الحجم ونرصها على صينية كبيرة.

ثم نقوم بغمس الأصابع في الشكولاتة ونقلب برفق، ثم نخرج الأصابع من الشكولاتة ونضعه على الصينية مرة أخرى.

ثم نقوم بوضع الصينية داخل الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك الأصابع وتصبح جاهزة لتقديم.

ثم نحضر طبق التقديم ونرص عليها قطع الحلوى ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل أصابع جوز الهند بالشكولاتة

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-