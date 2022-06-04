نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم المهلبية في بعض المناسبات عادة متبعة ومقدسة عند الكثير من الجدود، حيث يقدمها الكثير في مناسبات الأفراح والأعياد وعند قدوم مولود جديد، فهي من الحلويات الخفيفة شهية المذاق التي يعشقها الكثير، لذلك تحرص الأمهات على إعدادها لأفراد أسرتها، كما إنها مغذية لاحتوائها على الحليب الغني بالكالسيوم والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتحرص الأمهات على وضع نكات مختلفة عند تحضير الحلويات لتنال إعجاب أولادها، حيث تفضل معظم الأمهات إضافة الشعرية إلى المهلبية، فهي غنية بالنشويات المفيدة للجسم، لذا تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها، لذلك سوف نلقي الضوء على طريقة عمل المهلبية بالشعرية في المنزل.

لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية

تظن بعض الأمهات أن طريقة عمل المهلبية بالشعرية في المنزل صعبة، ولكنها من أبسط الطرق، فهي نفس طريقة تحضير المهلبية العادية ولكن يتم إضافة الشعرية لها، ويمكنك تحضيرها بكل سهولة وتقديمها للضيوف ولأفراد أسرتك كنوع من الحلويات المفيدة للجسم والمغذية، وتتمثل مكونات المهلبية بالشعرية في الآتي.

المكونات

نصف كيلو من الحليب.

سكر.

ربع كيس من الشعرية.

ملعقتين من النشا.

كيس فانيليا.

زبدة.

نصف كوب من عصير الفراولة.

طريقة تحضير المهلبية بالشعرية بكوب شعرية

جميع مكونات المهلبية بالشعرية مفيدة للجسم، ويمكن إعدادها للأطفال الذين يمتنعون عن تناول الحليب، فهي مغذية وتعطي الجسم طاقة عالية تساعد على زيادة نشاطه على مدار اليوم، ويمكنك تحضير المهلبية بالشعرية من خلال إتباع الخطوات التالية.