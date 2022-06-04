نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من الجاهز.. طريقة عمل كريب المحلات بعجينة هشة وطرية بمقادير مظبوطة وبطعم يجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكريب من أنواع المعجنات التي يتم استخدامها في أكثر من وصفة، كما أنه يمكن حشوه بحشوات حادقة مثل الجبنة والشاورما الفراخ أو شاورما اللحمة، وممكن حشوه بحشوات من أنواع الحلويات مثل الشيكولاتة، أو النوتيلا أو أي حشوة أخرى، وينتشر شراء الكريب بين طلبة الجامعات لأنه يعد من الوجبات السريعة التي يسهل تناولها في أي مكان وفي أي وقت حتى لو كنت في الباص، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا وانتشار الأوبة والميكروبات بدأت معظم الأمهات تخشى من شراء الكريب من المحلات وأصبحت تبحث على جميع. وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة عمل الكريب في المنزل، وهذا هو دورنا وهدفنا من تقديم هذا المقال، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات عمل الكريب في البيت هش وطري مثل المحلات

الكريب لابد أن يكون طري وهش، ولكن له طريقة تحضير لابد أن تكون مظبوطة المكونات لكي يخرج طري ولذيذ، لأننا نعرف جيدا أن جميع الأطفال يحبون تناول الكريب بشكل يومي لكي يكون مفيد لهم و لصحتهم، والآن سوف نقدم لكم مكونات عمل الكريب الهش مثل المحلات:

كوب ونصف من الدقيق المخصص المعجنات.

زرة الملح.

ماء على حسب احتياج العجين.

ربع كوب من اللبن.

عدد 2 بيض.

ملعقة ونصف من الزيت.

طبق لتحضير الوصفة فيه.

طاسة مخصصة لكريب.

طريقة تحضير الكريب في البيت مثل المحلات