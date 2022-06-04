طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت زي الكوافير وأحسن

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عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي، إن القيام بصبغ الشعر يعد من الأمور المحببة لدى الكثير من النساء سواء كان فى صالونات التجميل أو فى المنزل، ويعتادون على تكراره من حين لأخر للحصول على إطلاله مختلفة تشعرهن بالتغيير وزيادة جاذبيهم، ويعد اللون الأشقر الرمادي من الألوان العصرية الجرئية الذي يعطى مظهر ساحر لصاحبته، ومن أجل تطبيق صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي فى المنزل سنتعرف فيما يلي على الخطوات المتبعة لصبغ الشعر باحترافية والحصول على أفضل النتائج. صبغ الشعر أشقر رمادي الأدوات اللازمة فى صبغ الشعر: عبوتان من صبغة الشعر اللون الأشقر الفاتح.

عبوة من صبغة الشعر الأشقر الرمادي.

فرشاة شعر.

مشابك لتقسيم الشعر.

وعاء.

فازلين.

فرشاة صبغ الشعر.

قفازات بلاستيكية.

ملابس قديمة. خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي أولا احرصي على ارتداء ملابس قديمة أو وضع غطاء بلاستيكي على كتفيك.

امزجي عبوات الصبغة مع بعضها فى وعاء مع الأكسجين الخاص بهما حتى تحصلي على قوام مثل المعجون.

قومى بتمشيط الشعر للتخلص من أي عقد أو تشابكات قد تعيق عملية الصبغ.

يتم تقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء أو أكثر لتسهيل عملية صبغ الشعر، قومى بربط جميع الأقسام بمشابك الشعر ما عدا جزء واحد ليتم البدء به.

ضعي طبقة من الفازلين على حدود شعرك وخلف الأذنين حتى لا يتأثر جلدك بالصبغة.

ارتدى القفازات البلاستيكية فى يديك لحماية جلدك أثناء الصبغ.

ابدئي بفرد الصبغة على الجزء الأول من الشعر باستخدام الفرشاة الخاصة بالصبغة.

احرصي على إبعاد الصبغة عن الجذور بمسافة 2 سم لصبغهم فى النهاية لأن الجذور تلتقط الصبغة سريعا.

قومى بصبغ جذور الشعر فى أخر ربع ساعة من المدة المحددة لصبغ الشعر.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة من 30 إلى 40 دقيقة، ويفضل اتباع التعليمات الواردة على عبوة الصبغة.

يتم غسل الشعر بالماء والبلسم الخاص بالشعر المصبوغ.

ويراعى عدم غسل الشعر بعد هذه المرة إلا بعد مرور سبعة أيام من عمل الصبغة، وأيضاً يراعى ترطيب الشعر بعمق حيث أن الصبغة تساهم بشكل كبير في جفاف الشعر. الحفاظ على لون صبغة الشعر لفترة أطول استخدام منتجات العناية بالشعر الخاصة بالشعر المصبوغ مثل الشامبو والبلسم والكريم.

غسل الشعر بالماء البارد أو الفاتر وليس الساخن لأنه يساعد على إزالة الصبغة سريعا.

عدم تعرض الشعر المصبوغ للحرارة باستمرار مثل فرده بالسيشوار أو مكواة الشعر.

عند نزول حمامات السباحة التي تحتوى على كلور لابد من توفير الحماية اللازمة للشعر كوضع كريمات الترطيب على الشعر وارتداء القبعة الخاصة بالسباحة لحمايته.

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