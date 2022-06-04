نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنتبه إذا ظهرت عليك هذه العلامات فأنت تعاني من القاتل للصمت وهو إرتفاع الكوليسترول الضار في الدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة علامات في جسدك تؤكد لك أنك مصاب بمرض إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم قبل أن تقوم بعمل أختبار في المعمل لقياس نسبة الدهون في الدم، في أغلب الأحيان لا يوجد علامات مؤكدة علي أنك تعاني من مرض أرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ولهذا يسمي هذا المرض بالقاتل الصامت الأ أن أكتشف بعض الأطباء البريطانيين أنه يوجد بعض الإشارات التي يحدثها الجسم تؤكد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وانه يوجد إشارات جسدية يحدثها أصابع القدم وأصابع اليد وهذه الحركات الجسدية قد تكون علامة علي تراكم نسبة كبيرة من الدهون في الدم كل هذه العلامات التي سوف تتعرف عليها تدل علي إنك تعاني من القاتل الصامت.

علامات تدل على إصابتك بالكوليسترول

من أهم العلامات التي يمكن أن تؤكد لك انك مصاب بمرض إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو وجود وخز أي ألم في أصابع قدميك أو أصابع يديك ليس ٱلماً حاد ولكنه يكون متكرر، وأحيانا يظهر نتوءات صغيرة الحجم تحت جلد الأصابع وهذا يحدث نتيجة إرتفاع نسبة الدهون وهذا يحدث أذا أزداد الأمر سوء وأرتفع الكوليسترول في الدم بشكل كبير ومن المحتمل أن تظهر هذه الأنتوءات في أماكن مختلفة من الجسم ولكنها معروفة بشكل مميز في اليدين والقدمين، لا داعي للقلق عند ظهور بعض هذه الأعراض عليك أنها ليست خطيرة بالشكل المبرح ويمكن أن تختفي عندما تتمكن من خفض نسبة الكوليسترول في الدم، الكوليسترول عبارة مادة شمعية تتركز في الدم فيحدث في هذه الحالة مشاكل صحية خطيرة.

كيفية السيطرة علي نسبة الكوليسترول في الدم

يسأل كثير من المصابين بمرض إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أي نسبة الدهون العالية في الدم كيف يمكن أن نسيطر علي هذه الحالة الصحية المقلقة، يمكنك السيطرة على نسبة الدهون في الدم عن طريق التحكم في وجباتك اليومية إختيار الوجبات المليئة بمضادات الأكسدة في الجسم مثل الخضروات الفواكة والبعد نهائي عن الأكلات المقلية في الزيت والوجبات الثقيلة المليئة بالدهون واستبدالها بأخرى يمكنك شوي الدجاج واللحم بدلاً من قليه في الزيت او السمن او من الممكن أن تسلقه حتي يتم الشفاء باذن الله يجب عليك الحذر فيما بعد لوجبات حتي لا تتعرض لمثل هذا المرض مرة أخري.