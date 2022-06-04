نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني جميلة وغيري اللوك صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر اللون النحاسي بدرجاته المختلفة في صبغ الشعر واحد من أجمل وأفضل الألوان في المستخدمة في صبغات الشعر، فإذا رغبت المرأة في الحصول على شعر جميل وجذاب وترغب في الحصول على طلة رقيقة وأنيقة ومميزة جداً، فهنا لابد من اختيار درجة اللون النحاسي بكافة درجاته اللونية، وخاصة إذا كانت الصبغة بمكونات طبيعية جداً بعيداً عن أي مكونات ضارة تلحق الضرر بفروة الرأس أو الشعر فيما بعد، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات جديدة وطبيعية.

مكونات صبغ الشعر باللون النحاسي

هذه المكونات التي سوف نعرضها لكم طبيعة وليست ضارة للشعر، كما أنها لا تعرض الشعر لأي من أضرار سحب اللون أو تعرضه فيما بعد للخشونة أو للتلف، وجاءت تلك المكونات كما يلي:

واحد كوب صغير من الحناء.

عبوة واحدة ذات حجم صغير من مشروب السفن أب.

سوف نحتاج إلى 5 ملاعق ذات حجم كبير من الكركم.

كمية مناسبة من الماء المغلي لعجن الحناء مع كافة المكونات الأخرى.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير صبغة اللون النحاسي

في البداية نقوم بخلط كافة المكونات التي وضحناها لكم في الأعلى مع بعضها البعض داخل وعاء مناسب، ولكن لا نقوم هنا بإضافة عصير الليمون.

نقوم بترك الخلطة حتى تختمر لمدة حوالي 4 ساعات.

هنا نقوم بإضافة عصير الليمون بعدما يتم تخمر المكونات.

يتم فرد الخلطة على الشعر.

يجب ترك الخلطة فوق الشعر لمدة حوالي 4 ساعات، وذلك حتى يتم الحصول على النتائج المرغوبة والناجحة.

يفضل تغطية الشعر من خلال ارتداء بونيه أو كيس بلاستيكي حسب المتوفر لديكِ.

بعدها نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر مع الشامبو الذي يناسب نوعية شعرك.

مكونات صبغ الشعر باللون الكستنائي

واحد كوب ذات حجم صغير من الحناء.

علبة من الزبادي.

عدد ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من خل التفاح.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

كمية من مغلي البابونج، وذلك يستخدم لعجن المكونات.

طريقة تحضير الصبغة