طريقة عمل الممبار المحشي بالأرز في المنزل بخلطة مميزة وبمذاق شهي ولذيذ للغاية

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عمر شويل - جدة الممبار المحشي بالأرز ، من الوصفات الشهية واللذيذة للغاية والمفضلة لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ، كما أن طريقة تحضيره بسيطة وسهلة ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الممبار المحشي بالأرز.
مكونات الممبار المحشي بالأرز
تتكون هذة الوصفة الشهية واللذيذة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:
- مقدار ١ كيلو من الممبار المنظف.
- ثلاث بصلات كبار مفرومين ناعم.
- نصف حزمة مفرومة من كلا من الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء (ويمكن الاكتفاء بالكزبرة الخضراء فقط).
- كيلو من الأرز.
- ثمرتين من الفلفل الحار.
- ملعقتين كبار من الصلصة.
- مقدار ١٠٠ جرام من اللية المفرومة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ٦ ملاعق كبار من الزيت.
- فصين ثوم مفروم.
- أربع حبات طماطم.
- ملعقة صغيرة من كلا من السبع بهارات والكزبرة اليابسة المطحونة والفلفل الأسود والبابريكا والملح والقرفة والكمون.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الممبار المحشي بالأرز وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الطماطم والثوم والفلفل الحار وملعقة الخل وملعقتين الصلصة في الخلاط الكهربائي جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بجلب مقلاة ونقوم بتشويح اللية في الزيت لفترة.
- ثم نقوم بوضع البصل المفروم في إناء ونقوم بطهيه على النار حتى يذبل.
- وبعدما يذبل البصل نضيف إليه الخليط الذي قمنا بإعداده في الخلاط مسبقا، ثم نتركهم على النار حتى يغلي الخليط، ثم نضيف إليه جميع البهارات.
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط كيلو الأرز مع الشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بسكب الصلصة التي قمنا بطهيها مع البصل على خليط الأرز والخضار ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.
- وبعدما نقوم بخلط الأرز مع الصلصة نقوم بتركه جانبا لمدة 10 دقائق حتى يتشرب الأرز نكهة الصلصة.
- ثم بعد ذلك نقوم بحشو خليط الأرز في الممبار.
- ثم نقوم بوضع إناء بحجم مناسب على النار ونملأه بالماء، ثم نضع في الماء بصلة مقطعة لنصفين والقليل من جوزة الطيب.
- ثم نترك الماء حتى يغلي وبعدما يغلي الماء نقوم بإدخال الممبار في الإناء ونتركه حتى يتم تسويته.
- وبعدما يتم تسوية الممبار نقوم بتحميره في زيت غزير حتى يتحمر من جميع الجهات.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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