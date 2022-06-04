نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الممبار المحشي بالأرز في المنزل بخلطة مميزة وبمذاق شهي ولذيذ للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الممبار المحشي بالأرز ، من الوصفات الشهية واللذيذة للغاية والمفضلة لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ، كما أن طريقة تحضيره بسيطة وسهلة ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الممبار المحشي بالأرز.

مكونات الممبار المحشي بالأرز

تتكون هذة الوصفة الشهية واللذيذة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

مقدار ١ كيلو من الممبار المنظف.

ثلاث بصلات كبار مفرومين ناعم.

نصف حزمة مفرومة من كلا من الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء (ويمكن الاكتفاء بالكزبرة الخضراء فقط).

كيلو من الأرز.

ثمرتين من الفلفل الحار.

ملعقتين كبار من الصلصة.

مقدار ١٠٠ جرام من اللية المفرومة.

ملعقة كبيرة من الخل.

٦ ملاعق كبار من الزيت.

فصين ثوم مفروم.

أربع حبات طماطم.

ملعقة صغيرة من كلا من السبع بهارات والكزبرة اليابسة المطحونة والفلفل الأسود والبابريكا والملح والقرفة والكمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الممبار المحشي بالأرز وطريقة تحضيره كالتالي: