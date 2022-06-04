نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم جونسون والنشا لتبييض البشرة وشدها والتخلص من التجاعيد خلال أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم جونسون والنشا لتفتيح البشرة، يعمل كريم جونسون والنشا على منح البشرة التفتيح المطلوب وبياض ناصع مثل الثلج فى وقت قياسي، نظرا لاحتوائهم على فيتامينات وخصائص لها قدرة على توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن حروق الشمس إلى جانب منح البشرة ترطيب وملمس ناعم غير عادى، فإذا كنتي عروس أو تخططين لحضور مناسبة خاصة وتريدين حلول سريعة ومناسبة، فيمكنك تحضير أقوى خلطة طبيعية لتفتيح البشرة بمكونات بسيطة جدا وتمتعي ببشرة بيضاء صافية فى غضون أسابيع قليلة وستصبحين ملكة جمال، فتعرفي على كيفية تحضير واستخدام كريم جونسون والنشا لتفتيح البشرة. طريقة عمل كريم جونسون والنشا المكونات: ملعقتين كبيرتين نشا.

ملعقة كبيرة كريم جونسون.

ملعقة صغيرة ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام قومى بإذابة النشا فى ماء الورد أولا لضمان عدم وجود أي تكتل به.

أضفي كريم جونسون إلى الخليط وقلبي جميع المكونات حتى تندمج معا.

احتفظي بالخليط فى عبوة كريم قديمة على أن تكون نظيفة وجافة.

يمكنك استخدام الكريم يوميا ككريم ليلى قبل النوم لتحصلي على نتائج فعالة فى التفتيح السريع. وصفة ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة المكونات ملعقتين كبيرتين من مسحوق الأرز.

ملعقتين كبيرتين نشا.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب.

ملعقة كبيرة عسل طريقة التحضير: يتم مزج جميع المكونات جيدا فى وعاء حتى يصبح قوامها مثل المعجون.

توضع الوصفة على بشرة نظيفة ويتم تركها حتى تجف تماما.

يتم غسل الوجه بالماء البارد ويتم تجفيفه جيدا.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لتحقيق نتائج سريعة، ومع الاستخدام المتكرر ستلاحظي احتفاء البقع والتصبغات تدريجيا. ماسك الأفوكادو لترطيب الوجه الجاف يحتوى الأفوكادو على كمية كبيرة من الدهون الصحية التي لها دور فى ترطيب البشرة وتخلصها من الجفاف، إلى جانب احتوائه على حمض الأوليك الذي يساعد فى تعزيز إفراز الكولاجين بالبشرة. المكونات: ملعقتين من الأفوكادو المهروس.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة عسل. طريقة التحضير: قومى بهرس حبة الأفوكادو جيدا ثم أضيفي لها العسل وماء الورد وامزجي المكونات جيدا.

ضعي الماسك على الوجه لمدة من 10 إلى 15 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

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