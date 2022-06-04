ضاع عمرنا وأحنا نخزن الليمون غلط ملعقة واحدة لحفظ الليمون بدون فريزر سنة كاملة وتحدي

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عمر شويل - جدة الليمون من أهم المكونات التي لا بد من توافرها في المنزل بشكل أساسي، نظرا لاستخدامه بشكل متكرر في جميع الوجبات، فهو يدخل في جميع الأطباق الرئيسية من السلطات والأسماك، بالإضافة إلى استخدامه في الحلويات، ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تستخدمه أغلب السيدات في صناعة العصائر الفريش، والتي يتم تناولها بكثرة في فصل الصيف للمساعدة على ترطيب الجسم، ولذلك يبحثن أغلب السيدات عن طرق مجربة لتخزين الليمون والحفاظ عليه لفترة طويلة.

طريقة تخزين الليمون في المنزل

تبحث السيدات عن طرق تخزين الليمون في المنزل، حتى يكون متواجدا في أي وقت يحتاجون له، وخاصة أن سعر الليمون يتفاوت دائما، وقد يصل لأسعار عالية في بعض الأحيان.

في البداية وقبل كل شئ يجب شراء ليمون صلبا وقويا.

بعد ذلك يتم غسل الليمون جيدا، وبعد ذلك يتم تجفيفه.

قم بإحضار أكياس ذات سحاب.

وضع داخل هذه الأكياس الليمون بعد تجفيفه جيدا من الماء.

بعد وضع الليمون داخل الأكياس، فرغها جيدا من الهواء.

ضع الأكياس داخل الثلاجة سواء على الرف أو في الباب.

يمكن تخزين الليمون بهذه الطريقة لمدة أربع أسابيع.

طريقة أخرى لحفظ الليمون