نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدمر الدهون مشروب القرنفل والليمون السحري لحرق دهون البطن وشد الترهلات في ثلاث أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مشروب القرنفل والليمون ، من أقوى المشروبات الطبيعية التي تساعد على حرق دهون الجسم والبطن بشكل رهيب، كما يمتلك العديد من الفوائد الصحية الرائع التي تساعد على إنقاص الوزن الزائد بشكل سريع، وهو من المشروبات الأمنة تماماً على الجسم، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تساعد تنعيم البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع ومنحها البياض الناصع في أسرع وقت، ويعمل طرد السموم والبكتيريا المتراكمة بالجسم، ويساعد على منع ظهور رائحة العرق المزعجة التي تفر منها أغلب الناس، كما يعطى للمعدة الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، ويخفف من تقلصات البطن المزعجة، ويعمل على شد الترهلات البطن التي تنتج عن الحمل وولادة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مشروب القرنفل والليمون السحري لحرق دهون البطن بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل مشروب القرنفل والليمون الرهيب

توجد بعض المكونات البسيطة لعمل مشروب صحي وأمن تماماً على الجسم وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من القرنفل.

حبة متوسطة من الليمون.

ثلاث ورقات من أوراق النعناع الطازجة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل حسب الرغبة.

2 كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مشروب القرنفل والليمون السحري لحرق دهون البطن في ثلاث أيام بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضعه على النار، ثم نضيف الماء وملعقة القرنفل ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بتقطيع الليمونة إلي شرائح صغيرة، ثم نقوم بوضع الشرائح مع القرنفل ونتركهم على نار هادئة حتى يغلي جيداً لمدة 10 دقائق. نرفع الوعاء من على النار ونغطيه ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نصفيه جيداً ونحليه بعسل. ثم نقوم بتناول المشروب مرتين يومياً على الريق وقبل النوم وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.

فوائد مشروب القرنفل والليمون للتخسيس

سوف نتعرف على الفوائد المذهلة التي يحتوي عليها المشروب السحري للتخسيس دهون البطن وهى كما يلي:-

يساعد على حرق دهون البطن بشكل رائع.

كما يعمل على تخفيف ألم الدورة الشهرية.

يساعد على تطهير الأمعاء من السموم والبكتيريا المتراكمة داخلها نتيجة تناول بعض الأطعمة التي لا نعرف مصادرها.

يعمل على شد ترهلات البطن والذراعين ويفتح البشرة.

يعمل على إزالة الروائح الكريهة من الجسم والفم بشكل رائع.

يقلل من الدهون المتراكمة تحت الجلد ويعمل على إخراجها بشكل طبيعي.

يجعل مظهر الجسم متناسق وجميل ويشد الصدر ويقوي العضلات.

مشروب الليمون والخل لحرق الدهون

سوف نتعرف على طريقة تحضير المشروب الخارق مدمر الدهون وهى كالتالي:-

نقوم بوضع وعاء على ىالنار ونضيف إليه كوب من الماء ونتركه حتى يغلي. ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يصبح دافئ. ثم نضيف ملعقتين من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من الخل ونقلبهم مع بعض. بعد ذلك نقوم بتناول المشروب يومياً على الريق وسوف تلاحظين الفرق.

مشروب الكمون والليمون لسد الشهية

سوف نتعرف على طريقة تحضير مشروب مذهل يشساعد على خسارة الوزن بشكل رائع وهى كما يلي:-