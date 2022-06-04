نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صابونة الموز لشد الوجه وإزالة التجاعيد أقوي كولاجين للبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل صابونة الموز لشد الوجه وإزالة التجاعيد أقوي كولاجين للبشرة، طريقة عمل صابونة الموز لشد البشرة على الرغم من أن إعدادها في المنزل سهل ومكوناته بسيطة إلا أن الفوائد التي يأتي بها على البشرة كثيرة ومتنوعة جميعها تساهم في منح البشرة الحيوية والجمال التي تحتاج إليه لتبدو بمظهر صحي، بل ومن الهام جداً التدرب على إعداد الصابون من المكونات الطبيعية في المنزل، حيث يتسبب الصابون الذي يحتوي على مواد كيميائية في جفاف البشرة وتضررها على المدى البعيد، لكن صابونة الموز من خلالها نحصل على الكثير من الفوائد مع الأمان التام للبشرة.

طريقة إعداد صابونة الموز في المنزل

يعتبر إعدادها سهلة وغير مكلفة لأن أغلب المكونات متوفرة في الوضع العادي في المنزل حيث تعمل علي شد البشرة.

المكونات

ثمرة واحدة من فاكهة الموز وتكون ناضجة.

عدد ٢ كأس من الصابون الذي تم بشره مسبقا في المنزل أي نوع متوفر.

معلقة كبيرة من زيت اللوز بما يعادل 10 قطرات.

ملعقة متوسطة من فيتامين e .

ملعقة صغيرة من حمض الستريك وهو ما يعادل قرص من اللون الأصفر.

نصف كأس من زيت النخيل النقي.

كأس من ماء الصنبور.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الصابون المبشور وأيضاً مقدار زيت النخيل في وعاء متسع ومع التقليب الجيد يوضع على نار متوسطة الحرارة.

نقوم بتقطيع ثمرة الموز إلى قطع صغيرة في وعاء آخر ثم تهرس بالشوكة ويضاف إليها ملعقة فيتامين e مع التقليب.

نتأكد من ذوبان الصابون، ثم يرفع من على النار ويضاف إليه مقدار زيت اللوز ومعه القرص الأصفر.

نبدأ بوضع مكونات الموز المهروس مع الفيتامين إلى وعاء الصابون وباقي المكونات مع التقليب جيداً مع مقدار الماء.

توجد قوالب مخصصة لتشكيل الصابون يتم صب هذا الخليط بها والتأكد من جفافها بشكل تام تترك لمدة يومين كاملين.

نقوم بنزع القوالب ثم يترك لمدة يوم بدون استخدام في مكان خالي من الرطوبة ويكون جاف لشد الوجه وعلاج التجاعيد.

فوائد صابونة الموز للبشرة

فوائد هذه الصابونة المعدة بمكونات طبيعية وبطريقة صحية كثيرة ومتنوعة ومن هذه الفوائد الآتي :

توفر للبشرة والجسم الانتعاش الذي يحتاج إليه الجسم خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، وذلك من خلال رائحتها الجميلة.

عندما نداوم على استخدامها تساهم في تفتيح البشرة درجتين بسبب خصائص المكونات الموجودة بها ومنح البشرة الترطيب ومقاومة الجفاف في فصل الصيف.

درجتين بسبب خصائص المكونات الموجودة بها ومنح البشرة الترطيب ومقاومة الجفاف في فصل الصيف. تبقى الرطوبة داخل البشرة بمعدل طبيعي ومعنى ذلك أن الوجه يظل محتفظ برونقه بسبب أنه يكون مشدود غير مترهل حتى مع التقدم في السن.

ماسك الموز للتخلص من التجاعيد

يساعد الموز علي علاج تجاعيد الوجه والتخلص منها بشكل نهائي لاحتوائه علي فيتامينات ومضادات أكسدة تمنحك بشرة أكثر شباب.

مكونات الماسك

ثمرة موز ناضجة.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

بضع قطرات من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال.

طريقة التحضير وكيفية الاستخدام