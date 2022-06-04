نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سمك مشوي بالخلطة الحارة والطعم أحلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد السمك المشوي ، من أشهي وألذ أنواع المأكولات البحرية، ويعد مصدراً غنياً بالبروتينات عالية الجودة، وهو يعد أحد الأطباق المحببة لدي العديد من الأشخاص، ويساعد أيضاً تناوله بشكل منتظم علي التقليل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الشعور بالاكتئاب وتصلب الشرايين، وهو من أنواع الأغذية المفيدة للصحة بشكل كبير، وذلك لاحتوائه علي الدهون المفيدة للصحة مثل الأوميغا3 فهي مصدر للبروتين قليل الدهون وتحتوي علي فيتامينات ومعادن مهمة للجسم، وهناك العديد من الطرق السهلة لعمل السمك المشوي ولا تحتاج سوي ادوات بسيطة والقليل من التوابل حسب الرغبة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، خطوات بسيطة لعمل السمك المشوي في المنزل.

مكونات عمل السمك المشوي

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الخلطة السرية وهي كالاتي:-

سمك مغسول جيداً.

عصير لليمون.

معلقة صغيرة من الكمون.

2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

معلقة صغيرة شطة مطحونة.

2 فص ثوم مهروس.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة صغيرة من الملح.

2 حبة بطاطس كبيرة مقطع حلقات.

معلقة صغيرة بابريكا.

نصف معلقة صغيرة بهارات سمك.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير السمك المشوي في المنزل بخلطة سرية حارة وهي كالتالي:-

نقوم أولاً بصنع شقوقاً في السمك بواسطة السكين، ويتم خلط الليمون مع الكمون والزيت والشطة والبابريكا، وفلفل الأسود والبهارات والسمك والملح في وعاء. ثم يوزع المزيج داخل وخارج السمك وفي الشقوق، ويتم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك يسخن الفرن علي درجة حرارة 250 مئوية، ثم توضع حلقات البطاطس في صينية الفرن بعد أن تدهن بالقليل من الزيت. ثم يوضع السمك فوقها، وتغلف بورق القصدير، وتدخل الفرن لمدة 40 دقيقة تقريباً حتي تنضج تماماً، بعد ذلك يرفع ورق القصدير ثم يحمر الوجه لمدة 5 دقائق. بعد ذلك يتم تقديم السمك بجانب الأرز أو سلطة الطحينة بألف هنا وشفا.

فوائد الأسماك للجسم

من هنا سوف نذكر لكم بعض فوائده العظيمة وهي كالاتي:-