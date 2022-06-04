نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر حلو وحادق بقوام هش جداً والطعم روعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر فطائر حلو وحادق ، من أكثر أنواع الفطائر انتشارا في الوقت الحالي، لأنها تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها لأنها لا تحتاج إلي وقت طويل أو مجهود أو تعب عند إعدادها، وهي تصلح كوجبة إفطار أو عشاء وهي غير مكلفة لذلك تعد من الوجبات الاقتصادية، هي نوع من الفطير الطري الذي يتمتع بقوام هش وخفيف جداً، يعشقها الكبار والصغار لمذاقها الطيب واللذيذ، صحية ومفيدة جداً للأطفال لاحتوائها علي الحليب والبيض الذي يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم اللازم لصحة العظام والأسنان، وتبحث الأمهات دائماً علي وصفات سريعة للإنجاز في الوقت، تصلح أيضاً للأولاد في أخذها إلي المدرسة أو في النادي، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل فطائر حلو وحادق في المنزل.

مكونات عمل فطائر حلو وحادق

يتكون هذا النوع من الفطائر من مكونات متوافرة في جميع المنازل وهي كالتالي:-

للعجينة:-

480 جرام من الدقيق الأبيض.

220 جرام من الحليب.

50 جرام من الزبدة المذابة.

حبة من البيض كبيرة الحجم.

2 معلقة صغيرة من السكر.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

مقدار معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من هرمية لبن بودرة(محسن).

رشة من الملح.

للحشو:-

مربي.

جبنة فيتا.

شوكولاتة قابلة للدهن.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف علي أبسط الخطوات لتحضير فطائر حلو وحادق في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع، به اللبن الدافئ مع الخميرة والسكر ومعلقتين كبار من الدقيق، ونخلطهم مع بعض جيداً ونتركهم لمدة 5 دقائق. ثم نقوم بإضافة الزبدة والبيض ونخلط المكونات جميعاً، ثم نضيف الدقيق باللبن البودرة وبكينج بودر ورشة الملح بعد نخل الدقيق جيداً. بعد ذلك نعجن جيداً بواسطة اليد لمدة 10 دقائق، ثم نغطي العجين ونتركه في مكان دافئ، يخمر لمدة نصف ساعة تقريباً. ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كور صغيرة متساوية الحجم، ونفرد كل قطعة علي شكل مستطيل، ونضع الحشو لمرغوب فيه ونقفل كويس ونلف. بعد ذلك نرص قطع العجين بعد الحشو في صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ونتركها تتخمر في الصينية لمدة ربع ساعة.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-

ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب.

يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة.

ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة.

يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.

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سوف نتعرف علي خطوات تحضير فطيرة البطاطس بكل سهولة وهي كالاتي:-