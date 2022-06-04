نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب حليب اصنعي بنفسك القرص فلاحي على أصولها بقوام هش وطعم حكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المخبوزات من الوجبات السهلة والخفيفة التي تعد وجبة الفطور او العشاء ،حيث تعتبر من الوجبات المتكاملة التي يتناولها الأطفال يومياً أثناء اليوم الدراسي او في الصباح، ويوجد العديد من انواع خبز القرص ومنها السادة والمحشية بالقرفة والسكر وايضا بالجبن والشمر والينسون، فسوف نقوم بتحضير خبز القرص مثل الأفران بالمنزل بكل التفاصيل التى تريد ان تعرفها كل ربة منزل. طريقة عمل خبز القرص السادة المكونات:- كيلو من دقيق المخبوزات.

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

كوب من السمن السائل.

٣ أكواب من الحليب الرائب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب حليب دافئ.

سمسم. الطريقة:- نضيف الخميرة مع السكر في وعاء مع الحليب الدافئ ونقلب جيدا بالملعقة ونتركه جانبا حتى تتفاعل الخميرة وتنشط.

في وعاء آخر نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر ونقلب بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الخميرة المعد مسبقاً على الدقيق ونقلب.

أضيف السمن ونعجن ونضيف الحليب الرائب ومستمر في العجن حتى نحصل على عجين متجانس ثم نقوم بتغطيته حتى تختمر العجينة وترتاح لمدة ساعة.

نقوم بتشكيل العجين الى قطع صغيرة الحجم و نقوم بفرده على سطح المطبخ الى اقراص ونغطيها مرة أخرى حتى ترتاح مرة اخرى لمدة ساعة بمكان دافئ.

نقوم بدهن القرص بالحليب ونرش عليها سمسم محمص حتى تصبح قرص لذيذة.

نقوم بتسخين الفرن ونحضر صوانى الخبز ونضع بها القرص ونتركها ١٠ دقائق ثم نقوم بإدخالها الفرن الساخن.

تترك الثوانى في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة او حتى تاخذ اللون الذهبي.

نخرجها من الفرن وتترك حتى تهدأ وتقدم مع الشاي او الحليب. طريقة عمل القرص بالقرفة والسكر المكونات:- عجينة قرص جاهزة .

قرفة.

سكر.

سمسم.

قهوة سريعة الذوبان.

حليب. الطريقة:- في بولة نقوم بوضع السكر على القرفة ونقلب لتحضير خليط حشو القرص.

نقوم بتذويب القهوة في الحليب وندهن به وجه القرص.

نقوم بتقطيع العجينة الى كرات صغيرة الحجم ونقوم بفرد كرة ونضع عليها ملعقة صغيرة من السكر والقرفة ونقوم بغلق القرص جيداً حتى لا يخرج الحشو منها.

نقوم بحشو باقي العجين بنفس الطريقة.

ندهن الوجه بالحليب والقهوة ثم نقوم برش السمسم عليها ثم نتركها ترتاح قليلا ثم توضع بالفرن الساخن حتى التسوية.

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