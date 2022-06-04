نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لملء الخدود وتسمينها.. حضري كريم الخميرة والزبادي لنفخ الخدود بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخميرة والزبادي لتسمين الوجه، يبحث الكثير عبر الإنترنت عن وصفات طبيعية دون أن تؤثر بشكل سلبي على الوجه، فهناك الكثير من السيدات والفتيات يبحثن عن وصفات لتسمين الوجه الذي يعاني من النحافة بعيداً عن المنتجات الكيميائية التي تتسبب في العديد من المشاكل على المدى البعيد، فهناك وصفات طبيعية بشكل كبير يتم اللجوء إليها لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات التي تسبب لهم الإزعاج وتمنح الوجه مظهر جذاب ولكن عند تعرض الوجه للنحافة الزائدة يؤثر على مظهر الوجه بشكل عام، فتعد الخميرة من أكثر الوصفات المستخدمة لتسمين الوجه بالإضافة إلى مكونات أخرى وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

الخميرة والزبادي لتسمين الوجه

يمكنك إعداد أفضل الوصفات لتسمين الوجه وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار علبة زبادي وإضافة ملعقتين من الخميرة ويتم خلطهم جيداً وبعد ذلك تقوم بتوزعهم على الخدود لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم تغسل الوجه بشكل جيداً.

يمكنك إحضار ملعقة من الزبادي وملعقة من الخميرة وكذلك ملعقة من عسل النحل والقليل من عصير الليمون يتم تقليب المكونات جيداً ووضعهم على الخدود ويترك الخليط لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يغسل الوجه جيداً.

يتم إحضار ملعقة كبيرة من الزبادي وإضافة ملعقة من الخميرة وكذلك ملعقة من البيكنج بودر والقليل من زيت الزيتون وخلطهم جيدا ووضعهم على الخدود لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يغسل الوجه جيداً.

فوائد الخميرة والزبادي للوجه

إن للزبادي والخميرة أهمية كبيرة في مجال الوصفات الطبيعية وذلك من خلال الآتي:

تمنحك الزبادي عند تطبيقها على الوجه نعومة وترطيب وكذلك تخلصك من التصبغات الموجودة على الوجه فهي من أكثر المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في الوصفات سواء بمفردها أو من خلال إضافة مكونات أخرى عليها.

تعمل الخميرة على تسمين الخدود والوجه فهي بمثابة بوتوكس طبيعي ولا تسبب أي ضرر أو مشاكل للبشرة عند كثرة استخدامها.

في الختام فقد تعرفنا على الخميرة والزبادي لتسمين الوجه ومقادير الوصفة التي تقوم بإعدادها وكذلك طريقة تحضير الوصفة، وكذلك تعرفنا على فوائد كل من الزبادي والخميرة.