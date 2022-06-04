نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات سحرية لتنعيم وفرد الشعر الجاف والخشن خلال أسبوع بمكونات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العانية بالشعر المجعد والجاف هو أمر طبيعي عند السيدات، لكن دائما ما تبحث السيدات على وصفات لتنعيم الشعر المجعد وفرد الشعر الخشن بحيث تكون هذه الوصفات هي وصفات طبيعية للعناية بنعومة الشعر بعيد عن المواد الكيميائية التي تعمل على فرد الشعر والتي تؤدي أيضا إلى تلف الشعر وفروة الرأس، كما يفضل أيضا تناول أطعمة تساعد على تحسين الشعر الجاف مثل الطماطم والمكسرات والبروكلي وكذلك الأسماك الدهنية مثل (السالمون والماكريا) حيث أن هذه الأطعمة تمنح الشعر وفروة الرأس المواد الطبيعية التي يحتاجها وهذه المواد تعلاج الشعر الهايش والجاف أيضا، لذلك سنقدم لكي سيدتي في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني أفضل الوصفات الطبيعية لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد باستخدام مكونات متواجدة في كل منزل.

وصفات طبيعية لتنعيم وفرد الشعر الجاف والخشن والمجعد

العناية بالشعر للحصول على شعر ناعم وقوي هو ما شغل السيدات دون اللجوء إلى أدوات حرارية أو مستحضرات التجميل الكيميائية التي تضر فروة الرأس مما يؤثر على قوة وصحة بصيلات الشعر ويؤدي لتساقط الشعر، لذلك سنقدم لكي أفضل مجموعة من الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر الجاف، فلابد من المواظبة على هذه الوصفات بشكل منتظم مرتين أسبوعيا على الأقل وذلك للحصول على أفضل النتائج المرغوب، حيث أن الشعر الجاف يحتاج دائما للعناية والتغذية الجيدة لكي تساعد في ترطيبه ونعومته ومن هذه الوصفات:

وصفة الموز لتنعيم الشعر

كل ما تحتاجه في تحضير هذه الوصفة هو ثمرة موز، حيث يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يمنح الشعر الترطيب الكافي، لذلك فإن الموز مهم في فرد وتنعيم الشعر.

طريقة استعمل الوصفة

يتم هرس الموز جيدا باستخدام شوكة للحصول على عجينة موز. يتم وضع العجينة على الشعر بالتساوي مع تركها لمدة ساعة على الأقل. يغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب للشعر الجاف.

وصفة عسل النحل والبيض لتنعيم الشعر

حيث يحتوي البيض على البروتين الذي يحتاجه الشعر في التغذية ليجعل الشعر جذاب وناعم.

مكونات الوصفة

عدد ثلاث بيضات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من عسل النحل

طريقة استعمل الوصفة

يجب غسل الشعر وتنظيفه جيدا قبل الاستخدام. يتم خفق البيض جيدا، ثم يتم إضافة ومزج العسل وزيت الزيتون مع البيض. يتم توزيع المزيج على الشعر كله مع تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع، ثم تغطية الرأس بقبعة الاستحمام. تترك الوصفة على الشعر الجاف لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب.

وصفة زيت جوز الهند والكاري لتنعيم الشعر الجاف

يعتبر جوز الهند علاج طبيعي للفطريات الموجودة بفروة الرأس كما أنه مهدئ طبيعي للشعر.

مكونات الوصفة

كوب صغير من زيت جوز الهند

القليل من أوراق الكاري

طريقة استعمل الوصفة

نقوم بوضع أوراق الكاري مع زيت جوز الهند على نار هادئة لمدة 5 دقائق أو حتى الغليان، ثم يترك الزيت حتى يبرد. يتم توزيع الزيت على الشعر وفروة الرأس مع التدليك بلطف لمدة دقيقتين. يترك الزيت على الشعر لمدة نصف ساعة مع تغطية الرأس بمنشفة جافة. يتم غسل الشعر بالماء والشامبو جيدا، مع تكرار الوصفة مرة كل أسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

وصفة الزبادي وزيت الزيتون لتنعيم الشعر

يعتبر الزبادي مرطب طبيعي لجميع أنواع الشعر خاصة الشعر الجاف مما يساعد في تنعيم وتقوية وزيادة كثافة الشعر، كما يساعد زيت الزيتون على زيادة نعومة الشعر.

مكونات الوصفة

كوب صغير من الزبادي

عدد 3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون

طريقة استعمل الوصفة

يتم خلط زيت الزيتون مع الزبادي جيدا حتى يتجانس الخلط كما يمكن وضع أي نوع من الزيوت العطرية ليعطي الشعر رائحة جميلة. يتم توزيع الخليط على الشعر وتدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع، مع تغطية الرأس بقبعة الاستحمام. يترك الخليط على الشعر الجاف لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء والشامبو.

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