نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل كيكة البسكويت الباردة بمكونات اقتصادية وخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة البسكويت الباردة من الحلويات التي لم يعرفها الكثير، ومن تعتبر من أحلى الحلويات التي تناسب كافة الأوقات ومن الممكن تقديمها في المناسبات والاحتفالات، وتكون مناسبة للغاية في الصيف لأنها خفيفة وسهلة التحضير، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وغير مكلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة

يمكنك معرفة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة الشهية المميزة التي تحتوي على مذاق رائع وشهي ولذيذ من خلال الخطوات التالية التي سوف نقوم بذكرها لحضراتكم من خلال المقال، حيث تحضر بطريقة سهلة وغير مكلفة بالمرة، بل مكوناتها اقتصادية وموجودة في كل منزل، فيمكن لربة المنزل تحضيرها بالبيت بدلاً من شراؤها جاهزة.

المكونات

30 كيس بسكويت شاي.

نصف كوب حليب مكثف.

6 ملاعق ص كاكاو.

مقدار 6 ملاعق ص سكر ناعم.

نصف كوب من الزبدة.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة من الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به الزبدة مع الكاكاو والسكر الناعم، بالإضافة إلى الحليب المكثف المحلي.

نستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح الخليط متجانس.

نقوم بتكسير البسكويت إلى قطع صغيرة.

نضيف البسكويت على الخليط الذي تم تحضيره.

نحضر ورق القصدير ونسكب عليه الخليط ومن ثم يتم لفه على شكل اسطوانه.

نضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات حتى يتجمد جيداً.

نخرجه من الثلاجة ويتم تقطعية، ونضعه في طبق التقديم.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة التي يعشقها الكثير من الأشخاص و يتناولونها في كافة الأوقات نظراً لأنها سهلة وغير مكلفة، بالإضافة إلى أن المكونات التي يتم تحضير بها هذه الكيكة متوفرة في المنازل، وأصبحت من أفضل الحلويات التي تناسب المناسبات السعيدة، ومن الممكن أن نقوم بإضافة شوكولاتة النوتيلا والمكسرات، وتزين بجوز الهند الذي يعشقه الجميع، نظراً لطعمة المميز والشهي، لذلك من اليوم يمكنك تحضيرها بكل سهولة ممكن، لتسعدي أفراد أسرهم وقضاء وقت مميز بتناول الحلويات التي يحبها أطفالك، ومفيدة لهم وصحية.